Sebastián Yatra, Adele, Rosalía x The Weeknd, Coldplay x BTS: nivelazo entre los aspirantes al Nº1 este sábado

Este sábado 22 de enero del año 22 (los cuatro patitos) regresa la lista con sus condimentos habituales de emoción, buen rollo y premios para los oyentes. A las 10 de la mañana (9 en Canarias) Tony Aguilar procederá a hacer la mítica pregunta: ¿cuál será el éxito más importante del país?, y cuatro horas más tarde conoceremos la respuesta. De momento la más importante desde el sábado pasado es La fama, de Rosalía y The Weeknd. Les toca a la catalana y el canadiense revalidar el liderato y cuentan como grandes favoritos.

Entre los artistas que les siguen en la clasificación los hay que ya han sido número uno y los hay que no, pero a todos les mueve las ganas por conseguirlo o recuperarlo. Así, en el #2 está Sebastián Yatra con Tacones rojos, y completando el podio Coldplay y BTS con My universe, que aún no ha tocado techo. Algo que sí ha hecho, y hasta en cuatro ocasiones, Adele, que está en el #4 con Easy on me. Pugnarán por conquistar el puesto de honor por primera vez Tiësto y Karol G con Don’t be shy (#5), Gayle, subida más fuerte la semana pasada con abcdefu (#6), Glass Animals con Heat waves (#7) y Ana Mena, que ya está en el #8 con Música ligera.

La canción que toda esta semana ha estado como candidata es A contracorriente, de Álvaro Soler y David Bisbal. Cuando estos dos potentos de la energía positiva se unen solo puede salir un pildorazo optimista de los que ponen las pilas. Habituales en la lista, ahora pueden regresar a ella de la mano, aunque para que su retorno se consume hace falta que los apoyéis en redes con el HT #MiVoto40.

Votos y premios para los oyentes

El Voto VIP lo dará este sábado Dani Fernández, que fue número uno recientemente con Clima tropical. Es de esperar que, además de preguntarle por su canción favorita del chart, Tony charle con él de su último single, Dile a los demás. También los oyentes podéis votar (llamando al 902 39 40 40), y a cambio os regalaremos el BluRay de la maravillosa La forma del agua, de Guillermo del Toro, con motivo del estreno en cines de su última película, El callejón de las almas perdidas.

#Del40al1CocaCola / LOS40 Sobres

Cómo no, llenaremos el estudio de sobres… ¡40 en concreto! Sí, una semana más os daremos la oportunidad de participar en el concurso más potente de la radio española, LOS40 Sobres, en el que repartimos premios por valor de 40.000 € y os podéis llevar un bote que ahora asciende a 34.000 €. Habrá espacio para rescatar antiguos números uno de la lista en La Máquina del Tiempo, para presentar nuevos candidatos y para mucho más: os garantizamos que no habrá respiro. ¡Hasta el sábado!