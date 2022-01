50 años del accidentado estreno de ‘The Dark Side of the Moon’ de Pink Floyd

Fue un 20 de enero de 1972. Los juegos de luces estaban preparados, la frecuencia de los micrófonos, ajustada; el escenario, preparado. Pink Floyd estaba a punto de tocar The Dark Side of the Moon por primera vez delante de público. Los miembros de la banda querían que la actuación fuera perfecta, y eso que ni siquiera habían comenzado a grabar profesionalmente el nuevo álbum. Se cumplen 50 años de ese momento en el que enseñaron por primera vez uno de los discos más importantes de la historia de la música.

Roger Waters quería sacar adelante un álbum conceptual en el que mostrar toda su frustración hacia los factores que no dejaban a la humanidad prosperar. Lo hicieron después de Maddle (1971), el disco experimental donde incluyeron Echoes, considerada como su canción más ambiciosa hasta la fecha. Con tocar The Dark Side of the Moon consiguieron llegar al equilibrio perfecto entre el estilo más experimental que estaban desarrollando desde hace años y el presente, instalados en la psicodelia.

La idea de su nuevo disco era que las letras fueran más sencillas de lo que habían hecho hasta entonces. "Creo que todos pensamos, y Roger definitivamente pensó, que muchas de las letras que habíamos estado usando eran demasiado indirectas", dijo el guitarrista y cantante David Gilmour en una entrevista a Rolling Stone. "Definitivamente había una sensación de que las palabras iban a ser muy claras y específicas. Eso fue un salto adelante. Las cosas significarían lo que significarían. Eso fue un paso distinto de lo que habíamos hecho antes".

Antes de lanzarlo al mercado, después de una reunión en casa del batería Nick Mason, la banda acordó probarlo en directo y comprobar cuál era la sensación del público. Durante prácticamente todo el mes de enero de 1972, Pink Floyd se dedicó a ensayar las canciones del álbum. Fueron decidiendo el orden en el que querían que apareciera en el disco, y creando una secuencia de luces para acompañar la actuación. También grabaron versículos de la Biblia recitados y oraciones para acompañar algunas composiciones.

David Gilmour, actuando con Pink Floyd en 1972. / Michael Putland/Getty Images

Eligieron presentar su nuevo trabajo durante una gira británica, que comenzó el 20 de enero de 1972, en Brighton Dome. "Creo que todos nos sentimos más emocionados de lo que hemos estado durante mucho tiempo", dijo Mason a NME en ese momento, "porque tenemos material nuevo y equipo nuevo".

La audiencia quedó cautivada por el nuevo material de la banda desde el principio. Pink Floyd empezó a tocar el disco más importante de su carrera y todo iba bien hasta que llegaron a Money. En medio del tema, comenzó a escucharse un desagradable silbido sostenido que tapaba todo lo que ellos hacían sonar. En ese momento, pararon de tocar y se tomaron un descanso. "Hubo una variación en el sistema de iluminación, que salió mal y provocó un cortocircuito en el sistema de megafonía. Así que era imposible pasar ninguna cinta, ningún sonido, y nos detuvimos porque no había nada que pudiéramos hacer", dijo el batería sobre lo ocurrido.

Sin embargo, Pink Floyd no terminó el espectáculo. Los miembros de la banda regresaron al escenario, con Waters explicando que tendrían que tocar otra cosa, y continuaron el espectáculo con material más antiguo.

Roger Waters, actuando en concierto con Pink Floyd en1972. / Michael Putland/Getty Images

Decepcionados, intentaron tocar la totalidad de The Dark Side of the Moon la noche siguiente en Portsmouth y ahí sí que consiguieron que no hubiera errores. Gilmour, Waters, Wright y Mason continuaron tocando el álbum completo durante la gira de 1972, que los llevó por Europa, Japón y América del Norte, retocando los temas y agregando nuevos elementos a medida que iban actuando.

En el medio de esas 90 fechas con las que contó la gira, Pink Floyd también lanzó Obscured by Clouds y cerró todos los detalles necesarios para la grabación de The Dark Side of the Moon, que sería lanzado en marzo de 1973. Pero esa es otra historia.