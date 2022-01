Shaquille O'Neal, la leyenda de la NBA, aterriza en el Dreambeach Festival 2022

Shaquille O'Neal es indudablemente una de las mayores leyendas de la NBA. Ha marcado la historia del baloncesto, aunque ahora también está dispuesto a dar de qué hablar en el mundo de la EDM.

El ex deportista se estrenó como DJ en el año 2015, aunque no lo descubrimos hasta el año 2019 al mostrar su talento musical en el festival de Tomorrowland. Pues bien. Ahora O'Neal está listo para traer su música a España de la mano del festival Dreambeach.

La organización ha anunciado su fichaje para la edición de este 2022 en la costa de Almería. El festival tendrá lugar desde el 13 al 17 de julio, prometiendo un sinfín de sesiones de adrenalina y mucha música. Shaquille ya había anunciado que estaría en la edición de 2020 de este festival, pero debido al COVID-19 sus planes se truncaron.

DJ Diesel, su alias musical, aterrizará en el escenario almeriense durante su gira internacional. Se presentará ante 25.000 personas en el escenario principal de Villaricos-Palomares. Dimitri Vegas & Like Mike, Illenium y Brennan Heart son otros de los que no faltarán. ¿Sonará la colaboración de DJ Diesel con Steve Aoki, Welcome To The PlayHouse? ¡Sus fans lo están deseando!

Si eres de los que no quieres perderte la sesión de nuestro protagonista y de sus otros compañeros en directo, puedes hacerte ya con tu entrada. El precio oscila desde los 75 euros por el abono de 5 días hasta los 115 euros con la plaza de acampada incluida. Los abonos VIP cuestan 130 euros.

Estos son los confirmados para el Dreambeach Festival de 2022:

EDM/Mainstream/Trance: Dimitri Vegas & Like Mike, Illenium, Mike Williams, Shaquille O’Neal (aka DJ Diesel), Vini Vici

Como mencionamos en líneas anteriores, Shaquille O'Neal comenzó a mostrar su talento como DJ sobre los escenarios en 2019. Tomorrowland fue el primero en acogerlo, permitiéndole actuar en el escenario principal. Pero durante el evento, él lo disfrutó entre el público como cualquier otro asistente. No es la primera vez que se le relaciona con la música, ya que en 1993 lanzó su álbum Shaq Diesel, cuyo título ya era un spoiler de lo que nos ofrecería más adelante.

Y es que, ¿quién dice que una leyenda de la NBA no puede dedicarse al mundo de la música electrónica?