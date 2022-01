Pilar Rubio celebra sus 7 millones de seguidores en Instagram, pero no lo hace desnudándose

Si hay algo que se ansía con ganas en esta era que nos ha tocado vivir es la suma de seguidores en una red social. Parece que cuantos más tengas, más vales y de ahí que cada vez que una celebritie alcanza una cifra redonda, se lance a dar las gracias y celebrar tanto cariño. Es lo que ha ocurrido con Pilar Rubio.

La mujer de Sergio Ramos ha alcanzado los 7 millones de seguidores en Instagram, que ya quisieran muchos y no ha seguido el método Paco León que tantos imitadores tiene. No, ella no se ha desnudado para celebrarlo.

Pilar ha preferido mostrar su felicidad con risas. “Somos 7 MILLONES y no paro de sonreír 😃Gracias a tod@s por ser parte de mí ❤️”, escribía junto a un vídeo en el que podemos verla posar y reir en un vídeo de una sesión que ya habíamos podido ver hace unos días.

Aparece espectacular con su nuevo ‘dark vainilla’ en el pelo y un mono denim de Bluyins que no han dudado en darle las gracias por lucirlo en una ocasión tan especial como esta.

Una pareja de éxito

Y ya de paso se ha ido al desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda masculina de París donde la firma ha presentado la última colección creada por Virgil Abloh antes de su reciente fallecimiento para el otoño/invierno 2022. Y a su lado, en el front row, Sergio Ramos que también está de celebración tras haber abierto esta misma semana un gimnasio en Madrid.

Sin duda, tanto juntos como separados, ambos se han convertido en grandes influencers con seguidores en todas partes del mundo que analizan con lupa cada paso que dan y que les apoyan celebrando sus éxitos.