Muere Meat Loaf, leyenda del rock, a los 74 años

Este viernes 21 de enero de 2022 ha comenzado con una noticia terrible para la música. El cantante Meat Loaf, leyenda del rock, ha fallecido a los 74 años de edad.

Michael Lee Aday, ese era su nombre, dedicó prácticamente toda su vida a la música y la interpretación. Y es que su carrera abarca más de seis décadas, consiguiendo un éxito rotundo y convirtiéndose en una de las grandes personalidades del rock con canciones que no nos cansamos de dsifrutar y cantar como I'd Do Anything for love (But I won't do that).

Su familia dio la triste noticia a través de un comunicado en su Facebook oficial: "Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche". Indican además que se fue "rodeado de su mujer Deborah, sus hijas Pearl y Amanda y sus amigos más próximos".

"Sabemos lo mucho que significaba para muchos de vosotros y realmente apreciamos todo el amor y apoyo mientras seguimos adelante en este momento de dolor al perder a un artista tan inspirador y hermoso hombre", dicen en el comunicado. Al mismo tiempo, piden "comprensión y privacidad".

Se despiden con un mensaje para sus seguidores y los amantes del rock: "Desde su corazón a vuestras almas: nunca dejéis de rockear". Así será. Descanse en Paz.

Seis décadas de carrera y uno de los discos más vendidos de la historia

Una parte de su carrera estuvo ligada a la banda que lideró y llevaba también su nombre artístico: Meat Loaf. Bat Out of Hell, publicado en 1977, es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, colándose en el top 10, concretamente.

