Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, se somete a su primera intervención de cirugía estética

Las operaciones de cirugía estética parecen estar a la orden del día si hablamos de influencers o personajes televisivos. Raro es el que no graba un vídeo mostrando el antes y después y dando todo tipo de explicaciones. Una de las últimas en sumarse a esta tendencia es Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla.

La humorista abandonaba esta semana el plató tras su enfrentamiento con Belén Esteban. Tal vez andaba especialmente nerviosa por la operación a la que se había sometido su hija que ingresó el lunes en un hospital de Sevilla.

Se trata de su primera cirugía estética. “Me he hecho una rinoplastia”, anunciaba en un stories que rompía su ausencia en redes en los últimos días. Compartía una foto con bata antes de entrar en quirófano.

El antes y el después

Luego llegaba la imagen del después, todavía con la nariz vendada. "Es algo que siempre tenía en mente y al final me he decidido. Me he operado en Sevilla con confianza 100% en mi doctor y os prometo que estoy genial y todo ha ido muy bien", decía para tranquilizar a sus seguidores.

Sí hemos visto en stories que la operación no le ha quitado las ganas de comer. Se ha ido a casa con la familia y las gallinas y hemos podido ver cómo su tía ha sido la encargada de lavarle el pelo, que no es tarea fácil cuando hay que mantener la nariz alejada del agua.

“Hola churris 👋🏽 Os estoy echando de menos, pero la verdad que estoy muy bien, y sobre todo muy agradecida por todos vuestros mensajes de amor 🙏🏽❤️ Soy afortunada!!!! Espero que estéis teniendo muy buenos días vosotros también✨”, escribía junto a unas fotos suyas que se supone que son antiguas.

No han faltado los mensajes de ánimo deseando que se recupere lo antes posible y asegurando que va a quedar estupenda.