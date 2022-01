Beret emociona con la canción que dedica a su hermana fallecida: “Nunca voy a aprender a despedirme de ti”

Si hay una persona que siempre ha estado apoyando a Beret, esa es su hermana mayor, Sandra. Era la que le ponía a Vanesa Martín mientras sus padres escuchaban Melendi. La que siempre creyó en él y estuvo a su lado. Pero, lamentablemente, Sandra ha fallecido. El sevillano no ha compartido los detalles de lo sucedido.

Lo que sí ha hecho es coger su guitarra y compartir un fragmento de la canción que ha compuesto para despedirse de ella. “Te he escrito esta letra a ti Sandra, para que allá donde estés la escuches…”, escribía junto al vídeo.

Una interpretación en acústico, sencilla, pero llena de esa emoción que solo se siente cuando se sufre tanto. “Nunca voy a aprender a despedirme de ti, nunca voy a poder dar ni la mitad de amor que tú nos has dado a todos, nunca hubiese sido como soy si no me hubieses cuidado como si fueras mi segunda madre… te quiero hermana, descansa en paz para siempre”, concluía profundamente emocionado.

Una pérdida inesperada que no le ha permitido despedirse de ella como deducimos tras escuchar la letra de esta canción.

LETRA DE LA CANCIÓN DE BERET A SU HERMANA Tú no tienes sentido en el cielo, tú ya eras un ángel antes de haberte ido. Sé que nada en la vida es eterno, pero me faltó un momento para despedirme contigo. Yo que fui aprendiz de tus cuentos, tú una fuente en el desierto, tú mi hermana y yo tu niño. Te ha faltado vida para decirme que darías la tuya que me cuidarás en el camino y volarás por encima de nosotros protegiéndonos cada paso que no daremos contigo. Soñaré con tenerte en mis brazos, sé que quizás no soy experto en decirte te quiero, gracias por hacerme sentirme grande siendo tu hermano pequeño.

Muestras de apoyo

No han faltado los mensajes de apoyo en estos momentos tan complicados para él. “❤️❤️🙏🏻 fuerza amigo mío”, compartía Sebastián Yatra. Muchos de sus seguidores también han querido mandarle fuerzas.

Descanse en paz ¡La canción es preciosa! Mucho ánimo Beret, un abrazo

Mucha fuerza querido genio!! 🙌🙌🙌 pronta recuperación!! Me has puesto los pelos de punta!! 🙏🏻🙏🏻

Ella siempre estaria en tu Corazon ❤️ nunca lo olvides 👏

Muchísima fuerza, se siente tu dolor en la letra y en el modo de interpretarlo. Un abrazo de parte de todos los que te queremos a pesar de no conocernos.❤️❤️❤️

Mucha fuerza Fran!🙌🏻💔

💔 me has roto. Lo siento mucho. Ánimos y fuerza.

😢 que bonitoooo ella estara orgullosa de tiiiiii😍

Desde LOS40 nos sumanos al pésame y le mandamos todo nuestro cariño a Beret que seguro que encontrará en la música un apoyo para superar una pérdida tan dura como esta.