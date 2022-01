Crónica de Sienna en Madrid: Que la suerte le acompañe; el talento, le sobra

No sucede todas las noches de jueves que sales de una sala con la más pura certeza de que el artista que acabas de disfrutar lo tiene: eso que convierte a alguien en un artista con todas sus letras y, al mismo tiempo, lo necesario para la tan complicada suerte que es en nuestro país dedicarse a la música a tiempo completo. Sienna, desde luego que lo tiene.

Así lo está demostrando en la gira de presentación de Melancolic, su último trabajo, del que nos habló en una reciente y genial entrevista. Tras arrancar en Córdoba, la siguiente parada fue la Sala Caracol de Madrid.

Aunque todavía no haya conseguido ese colchón económico que pocas veces da esta profesión ("estoy arruinada", bromeó), tiene todas las papeletas para que los vericuetos del camino desaparezcan y la suerte le acompañe. El talento, además de tenerlo, le sobra.

En directo sabe mucho mejor

Arrancó con Se Me Para el Tiempo, primer single de Melancolic. Un tema realmente pegadizo que en directo sabe mucho mejor, al igual que el resto del repertorio con el que nos hizo disfrutar.

Luego vinieron pistas de sus dos (altamente recomendables) trabajos anteriores: Tiempos de Impacto (2020) y Trágico y Fugaz (2017). Canciones como Solo te Noto a Ti o Los Insensatos subieron las pulsaciones de los presentes, donde se encontraban fans que ya lo acompañan desde antes de la pandemia, cuando actuó en la madrileña Sala Moby Dick.

A medida que avanzó el show, la actitud, el sonido de su impecable banda y la fantástica voz de Sienna se hicieron dueños de la noche, corroborando la premisa de promesa del pop-rock que casi podríamos dar por evolucionada a presente del pop-rock.

Todo ello, combinado con su sincera, agradecida y emocionada sonrisa entre canción y canción que denotaban las ganas que tenía este joven valenciano de salir a la carretera. Y es que no faltaron momentos de conexión con el público. Este pidió, en varias ocasiones, su presencia en el Festival Sonorama.

"Algo se ha roto aquí dentro"

Para todas las personas que viven momentos difíciles, esa fue una de las dedicatorias del concierto. "Algo se ha roto aquí dentro" es la frase que inspira y da forma a Melancolic, y las sentidas interpretaciones de Esto me va a matar, Quiero que aparezcas aquí (casi al final) y Algo Más Fuerte dieron con la tecla para transmitirlo.

Cómo Has Podido, el tema de su último EP más bailongo con un toque funky incluido, no dejó a nadie sin menear el cuerpo. Al igual que las potentes La Ley de la Atracción, Al Pulmón y a los Huesos o Una Presa que Atacar, las cuales traen los más gratos recuerdos (aunque quien escribe esto no sea el mayor fan de hacer comparaciones) de referentes como Izal o Vetusta Morla.

Épico y Mortal, tema que abre su primer álbum, y El Simulacro, de 2018, sonaron como dos cañones para finalizar los más de 15 temas que se hicieron cortos en la pasada noche de jueves, 20 de enero, en Madrid. Lo dicho, que la suerte le acompañe, porque de talento, Sienna va sobrado..