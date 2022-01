Olly (Years & Years) nos habla de su álbum ‘Night Call’, Kylie Minogue, la libertad y España

Years & Years cuenta con millones de fans en todo el mundo. Después de que la formación se separase, Olly quiso seguir al mando del proyecto, expandiendo así su talento por todos los territorios... y a su gusto.

Ahora el británico ha dado la bienvenida a una nueva etapa profesional. Ha visto la luz su álbum Night Call, que llega como un auténtico viaje de emociones. En sus temas escuchamos una fusión de estilos, pero si hay algo de lo que se ha encargado nuestro protagonista es de regresar a ese estilo dance que tanto le caracteriza.

En LOS40, para celebrar este estreno, hemos charlado con el propio Olly. A través de la pantalla nos ha desvelado algunos detalles de este proyecto, así como también ha profundizado en sus colaboraciones con Kylie Minogue y Elton John y en su ¿futura? visita a España.

"Describiría Night Call como un álbum fiestero con un uptempo divertido con el que puedes bailar. Quería montar a la gente en un viaje salvaje de fantasía", explica el británico. Y es que en muchas de sus letras ha encontrado una manera de desahogarse sobre esos chicos que han roto su corazón. "En una canción puedes decir cosas que nunca dirías en la vida real", declara.

Years & Years estrena 'Night Call' / Foto cedida por Universal Music

En Night Call, Olly profundiza en cómo encontrar el poder en uno mismo. Su portada está protagonizada por el propio artista convertido en sirena, lo que demuestra esa tentación de los hombres que sin saberlo acaban en su muerte. El Hedonismo está muy presente, así como la búsqueda del amor o de un amante que le satisfaga y del que sea sumiso.

Sin duda, en el repertorio que trae con este álbum de estudio, trae su lado más personal. Tanto que hasta nos contagia de esa emoción y conmoción que sintió al componer See You Again. Lo hizo después de que su abuela falleciese y en ella habla sobre verla de nuevo. Una sensación con la que sin duda muchos se sienten identificados. "Me puse triste en el estudio cuando pensaba en ella", dice Olly.

Como mencionamos en líneas anteriores, el británico se ha embarcado en esta etapa en solitario pero sin abandonar el proyecto de Years & Years. Indudablemente, le ha traído grandes beneficios. "Siento que puedo hacer la música que quiero. Definitivamente estaba haciendo eso antes, pero... el proceso era difícil, y, ya sabes, simplemente es diferente ahora", confiesa.

Su posición como una figura importante para la comunidad LGTBIQ+, sus colaboraciones con Kylie Minogue y Elton John, los artistas españoles que le han conquistado y su ¿futura? visita a nuestro país son otros de los temas que no han podido faltar en esta conversación.

Y tú, ¿qué opinas de Night Call?