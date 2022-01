Nick Jonas y Priyanka Chopra anuncian que han sido padres por gestación subrogada

Formar una familia es, sin duda, uno de los objetivos que los tres miembros de los Jonas Brothers han tenido siempre en mente. Kevin fue el primero en conseguirlo, al que le siguió Joe Jonas en su matrimonio con Sophie Turner. Pero ahora Nick también se ha unido a la paternidad junto a Priyankka Chopra.

La noticia ha llegado por sorpresa hace unas horas a las redes sociales. Una noticia que, sin duda, ha generado todo tipo de opiniones.

"Estamos llenos de alegría de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé vía gestación subrogada. Pedimos con respecto privacidad en este momento especial mientras nos centramos en nuestra familia. Muchas gracias", dicen Nick y Priyanka. Eso sí, de momento se desconoce el sexo y el nombre del bebé.

Las respuestas se han llenado de mensajes de felicitación por parte de compañeros, amigos, familiares y medios de comunicación. "¿¡Qué!? ¡¡¡Enhorabuena!!!", dice una de sus seguidoras. "Nicholas estoy en shock", añade otra. "Apoyamos a los Jonas Fathers", añaden también entre las respuestas.

No obstante, también se pueden leer los mensajes de aquellos que no están muy de acuerdo con la decisión tomada por el cantante y la actriz. "Un poquito feo eso de comprar seres humanos eh Niki", dice una de sus seguidoras. "Tío... Me has decepcionado y no por no ser yo la madre", añadeo tra.

¿Qué es la gestación subrogada? Tal y como indica el portal reproduccionasistida.org, es "popular y erróneamente conocida como maternidad subrogaad o vientre de alquiler". "Es un método de reproducción asistida caracterizado porque la mujer que gesta al bebé no será finalmente la madre del mismo", explica.

Nick Jonas y Priyanka Chopra anunciaron su compromiso en agosto de 2018. Unos meses más tarde, en diciembre, contrajeron matrimonio en una ceremonia religiosa en India. Y es que el cantante siempre ha hecho público su deseo de convertirse en padre con la actriz en algún momento de su vida, por lo que sus fans estaban esperando la llegada de la noticia en algún momento. Lo que no esperaban es que dicha noticia fuese directamente la de su nacimiento.

De momento tendremos que esperar para conocer más acerca del retoño de la pareja. No obstante, quizás quieran respetar su privacidad como han hecho Joe y Sophie.