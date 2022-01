10 canciones que se convierten en las nuevas tendencias de Tiktok

Nuevo año. Nuevas tendencias musicales en Tiktok. Esto ya se ha convertido en algo rutinario en nuestro día a día. Muchas veces, esta aplicación nos recuerda los temazos que se lanzaron hace años, exprimimos los nuevos que salen o incluso descubrimos canciones que no habíamos escuchado hasta el momento.

Por eso, desde LOS40 hemos hecho una lista de las nuevas tendencias musicales que están circulando por esta red social. Estamos seguros de que a muchas de ellas no podrás resistirte e incluirla en tu playlist favorita. ¡Toma nota!

1. Nathy Peluso - Vivir Así es Morir De Amor

Nathy Peluso nos regalaba por Navidad un nuevo temazo, Vivir Así Es Morir de Amor, una versión de Camilo Sesto. Asimismo, la argentina se despedía de su 2021, que fue sin duda un gran año para la argentina lleno de hits musicales. Ahora, ha trascendido más allá de las redes sociales: en Tiktok está siendo tendencia, sobre todo para acompañar a todo tipo de vídeos de la aplicación.

2. Natalia Lafourcade - Hasta La Raíz

Natalia Lafourcade lanzó en 2015 Hasta La Raíz, que se encuentra en su sexto álbum de estudio con el mismo nombre. En este caso, la canción es especial para los usuarios de la red social, ya que no la utilizan para todo tipo de contenido, sino que solo en aquellos que estén relacionados con el amor. Ya sea amor de padres, de amigos o de pareja. La mexicana, que ha colaborado en el disco de Leiva, Cuando Te Muerdes El Labio, para lanzar Diazepam, vuelve a nuestros oídos gracias a la fuerza viral de Tiktok.

3. Sales - Pope is a Rockstar

Otra de las canciones favoritas de los Tiktokers es esta del grupo estadounidense de indie-rock, Sales. Aunque en la canción original se cante ‘Pop is a Rockstar’, en la red social han cambiado un poco la letra para hacerla más nostálgica: ‘Go Little Rockstar’. Así, los usuarios pueden utilizarla para cantarle a esa persona que ya no está a tu lado. Por lo que vemos, Tiktok es una aplicación muy emocional…

4. Drake - One Dance

¿Os acordáis cuando Drake lanzó One Dance en 2016 y se convirtió en una de las canciones del verano? Además, debemos de recordar que la canción llegó a encabezar nuestra lista de LOS40 en ese mismo año. ¡Todo un éxito mundial! Sin duda, este tema nutrido de los sonidos del hip-hop y R&B no podía faltar en las tendencias de Tiktok. Si hacía mucho tiempo que no escuchabas esta canción y eres un usuario activo en la app, te vas a encontrar One Dance muchísimas veces.

5. Natasha Bedingfield - Pocket of Shunshine

¿Qué habrá sido de Natasha Bedingfield? La británica llegó en la época del pop de los 2000 y desde entonces solo escuchábamos su nombre al lado de temazos como Pocket of Shunshine de su álbum debut, Unwritten. Todo un éxito mundial tras conseguir vender más de 8 millones de copias. Ahora, 18 años más tarde, la volvemos a escuchar en numerosos vídeos de Tiktok.

6. ABBA - Slipping With My Fingers

Otro clásico que no podía quedarse atrás es Slipping With My Fingers de ABBA. Aunque es verdad que la canción lleva siendo tendencia desde el 2021, por lo que se confirma una vez más que los clásicos no pasan nunca de moda. Y más si se trata de ABBA…

7. Sam Smith - Like I Can

En 2014 Sam Smith nos sorprendía con su nuevo tema, Like I Can, de su primer disco, In the lonely hour. Desde ese momento, la canción cautivó a millones de personas y casi 8 años más tarde sigue haciéndolo gracias a que Tiktok ha escogido a Sam Smith para ponerse nostálgico…

8. Bruno Mars / Adele - Locked Out of Heaven / Easy On Me

Uno de los mejores mixes que se pueden encontrar en la aplicación es este: Locked Out of Heaven (2014) de Bruno Mars con Easy On Me (2021) de Adele. Un resultado maravilloso con el que los usuarios aprovechan para mostrar, por ejemplo, sus cambios en la vida con este remix de fondo. Está claro que estas canciones quedan muy bien juntas…

9. Beyoncé - Grown Woman

En 2013, Beyoncé se hizo noticia tras conocerse la filtración de su nuevo sencillo: Grown Woman. Además de que se utilizó el tema para un spot publicitario de Pepsi… Años después, aparece de nuevo en nuestras vidas gracias a Tiktok. Revisa bien tu categoría de ‘Para ti’, lo mismo la vuelves a escuchar…

10. Coldplay - Yellow

Una vez más, comprobamos que a todos los usuarios de esta red social les encanta ponerse románticos. Y una buena opción es Coldplay con Yellow, de su álbum homónimo y lanzado en el 2000. 22 años más tarde, la canción resurge y se convierte en el tema favorito de los tiktokers.