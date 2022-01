Rauw Alejandro responde: ¿lanzarán él y Rosalía música juntos?

Rauw Alejandro y Rosalía se han convertido, sin duda, en la pareja del momento. Desde que salieron a la luz unas fotografías de ellos dos saliendo de un restaurante y cogidos de la mano, su romance se hizo más que evidente.

Desde entonces, que fue agosto de 2021, no han escondido su amor y se han encargado de dejar muy claro que la química que existe entre los dos es indestructible. Pero lo cierto es que el origen de esta relación es aún un misterio, pues no se atreven a compartirlo públicamente de momento.

Algo que todos deseamos es que lleven esa química al estudio para lanzar una colaboración juntos. ¿Ocurrirá en algún momento? Puede ser, aunque parece que no se encuentra entre sus planes a corto plazo. Eso es lo que ha confesado el puertorriqueño en su entrevista con la revista Rolling Stone. "No estamos centrados en hacer música juntos. Si pasa, sí, pues adelante. Tenemos intención de hacerlo, pero no es algo que vaya a pasar ahora", confiesa.

No obstante, algo que sí han hecho ya es ayudarse mutuamente en sus proyectos dentro del estudio. Rauw asegura que su chica le ayudó con la segunda canción de su disco Afrodisíaco: Strawberry Kiwi. "Le dije: 'Necesito algo de primera, estoy un poco atascado', y se sentó conmigo y sacó algo espectacular", recuerda.

Ya en LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears, cuando el artista se subió al escenario para recoger su premio que previamente había anunciado Rosalía junto a Ibai Llanos, confesó que ella era su "musa". No obstante, en esta entrevista aclara que, aunque lo es, "no todas las canciones van sobre ella específicamente". "Puede ser mi musa, pero me inspira en diferentes sentidos: sonidos, en temas de producción, no de manera literal. La gente se confunde. Ahora mismo, si saco una canción triste, no tiene nada que ver con mi vida personal", declara. Eso sí, asegura que Aquel Nap ZzZz sí está dedicada íntegramente a la artista española. "Esa es literalmente para ella", añade.

Es evidente que nuestros protagonistas se han convertido en sus respectivos pilares, no solo de su faceta personal, sino también de la profesional. ¿Se animarán pronto a dar vida a esa colaboración que todos esperamos? Tendremos que esperar para saberlo. (Ojalá así sea).