Arkano valora su paso por MasterChef Celebrity: “Me exprimieron a hacer Freestyle”

Arkano pasó por los estudios de LOS40 para hablarnos de sus nuevos proyectos. Su último lanzamiento, Match, y el disco que está en camino desde hace algunos meses. Pero también le preguntamos por cómo valora su paso por MasterChef Celebrity, el programa que le ha colado en miles de casas de toda España.

"Te juro que me creí que me iba en el primer programa", nos confiesa Arkano, pero lo de rendirse no va con él, así que se puso a trabajar. "Me lo tomé en serio, quise competir de verdad, empecé a trabajar con un profesor y al final pude estar 9 programas. Creo que pude hacer un muy buen papel".

Arkano lo tiene claro cuando le preguntamos por el reality: "Estoy muy agradecido", pero también aclara que él no es un freestyler las 24 horas del día y que si le vimos rimar mucho durante el programa es porque se lo pedían constantemente, aunque luego eliminaran la parte en que se lo pedían. Así lo ha contado a LOS40: "Me exprimieron haciendo freestyle, que ha sido el gran tema de mi participación en el programa", explica el artista. "Yo cada vez que hacía freestyle es porque me lo pedían, en ningún momento hice un freestyle sin que me lo pidieran. Parece que soy yo así, y es que no va con mi personalidad", aclara.

"El programa tratad de dar espectáculo y de condensar en un programa los mejores momentos o lo que más puede impactar (...) Yo precisamente no era el más gracioso, el más dicharachero, ¿qué se puede sacar de mí? Los Freestyles, lo entiendo, pero yo no me ponía a rapear porque me apetecía, siempre era porque me lo pedían aunque a veces cortaran el momento de la petición".

Bisexualidad en 'prime time'

Es casi inverosímil que aún siga generando titulares que alguien diga que es bisexual. Pero así fue cuando Arkano habló de ello a su compañero Eduardo Navarrete en MasterChef. "Siento que vivo en una burbuja en la que ya no hay tantos prejuicios en cuanto a la orientación sexual", explica el artista y prosigue: "Es muy triste que tenga que seguir siendo noticia que de repente, alguien le cuente a su colega que es bisexual, pero lamentablemente todavía hay que visibilizarlo".

'MasteChef' le abre las puertas

Le preguntamos al rapero si le suena más el teléfono desde que pasó por el programa de cocinas y la respuesta es contundente: "Sí, sin duda", nos dice Arakano. "Se nota cuando haces algo así, además yo no era consciente de la cantidad de gente que ve MasterChef hasta que he salido, pero estoy super agradecido al programa y de verdad que ha sido una experiencia brutal".

Participar en 'Tu Cara Me Suena'

¿Se ve Arkano en otro tipo de programas masivos? Nos recuerda su paso como coach adjunto en La Voz Kids y también nos dice que está abierto a todo. ¿Y un formato como Tu Cara Me Suena? "Me molaría hacerlo. A ver, no tengo la mejor voz del mundo, pero si es dar show, vamos para adelante".