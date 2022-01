Cuando los Hombres G querían ser los Sex Pistols del barrio y sus conciertos eran guerras de lapos

Hubo un tiempo en el que Hombres G era un grupo punk que hacía versiones cañeras del Padrenuestro y sus conciertos eran "batallas campales, guerras de lapos". Se hacían llamar Los Residuos. No sabían tocar ningún instrumento, pero tenían la necesidad de expresarse. Y si lo intentaron fue gracias a los Sex Pistols. El grupo pionero del punk en Reino Unido se convirtió en su referente. Hasta el punto en que David Summers reconoció en LOS40: "Los Hombres G existen porque existieron los Sex Pistols".

"Los chalados de la clase"

Nunca fueron los guapos del barrio, pero sí eran "los chalados de la clase, los niños raros que están todo el día hablando de música". David Summers y Javier Molina, que iban juntos al colegio, recordaban en LOS40 la pasión que les unía: "Somos unos fanáticos de la música desde que éramos niños. Yo me recuerdo con Dani en la sierra cuando teníamos 7 años, y ya estábamos empapados de los Rolling, de los Beatles, de Supertramp… Estábamos todo el día compartiendo la música. Y en el colegio era exactamente lo mismo".

Hombres G durante una sesión de fotografía en 1982. / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

Con doce años Daniel Mezquita compraba vinilos de David Bowie y Rafael Gutiérrez aprendió a tocar la guitarra con el Made in Japan de Deep Purple.

"Yo quiero ser un Sex Pistol"

"Cuando nos hicimos mayores y éramos adolescentes, decidimos pasar a la acción en vez de ser espectadores. Nos gustaba tanto que dijimos 'joder, vamos a intentarlo, aunque sea aquí dando porrazos a cuatro tablas'", reconocía Molina en LOS40. En aquella época Javi no tenía ni idea de tocar la batería, ni David sabía tocar el bajo ni la guitarra, apenas algún acorde. Lo único que querían era "expresarse". Y aunque no supieran tocar instrumentos, "ya aprenderían".

Y si lo intentaron fue "sobre todo gracias a los Sex Pistols", reconocía Summers en el programa de la televisión mexicana La entrevista con Yordi Rosado: "Porque salió el punk y los Sex Pistols, y nos dijeron a todos 'esto se puede hacer', no hace falta ser Pink Floyd para ser músico. Se puede coger una guitarra y hacer ruido y pasarlo bien. Y entonces ya, al ver la película yo salí del cine y dije 'yo quiero ser un Sex Pistol'".

La película a la que hace referencia David es The great rock 'n' roll swindle, un mockumentary o falso documental de 1980 dirigido por Julien Temple y centrado en la banda de punk rock británica, principalmente en su manager Malcolm McLaren.

"Hombres G existen porque existieron los Sex Pistols"

Por eso los Sex Pistols influyeron tanto en los Hombres G. No hacía falta ser "musicazos brutales" con "equipazos": "Vimos a los Sex Pistols y dijimos 'vamos a hacer lo mismo ¿no?... ruido y más ruido".

"Pero sí es verdad que los Hombres G existen porque existieron los Sex Pistols, porque existió el punk, existió la 'new wave', Los Pretenders, Elvis Costello… todos aquellos buenísimos que a nosotros nos cogieron de lleno, nuestra época de adolescencia, era la banda sonora de nuestra música, nuestra diversión, nuestra vida", confesó David Summers en LOS40.

Hombres G en 1982. / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

Johnny Rotten, Sid Vicious, Steve Jones, Glen Matlock y Paul Cook, pioneros del movimiento punk en Reino Unido, fueron referente de infinidad de bandas. Y entre las que han reconocido su deuda con ellos, además de The Clash, Siouxsie and the Banshees, The Stone Roses, Guns N'Roses, Nirvana, Green Day y Oasis, también figuran los Hombres G.

Guerras de lapos en los conciertos de los 'Sex Pistols del barrio'

Los Residuos. Así se llamó el grupo punk inspirado en los creadores de God save the queen: "Los Residuos era el grupo anterior a los Hombres G. Éramos Javi, yo, Pepe y Mario, que eran los otros dos (guitarrista y bajista). Los Residuos éramos muy salvajes, muy malos. Los conciertos eran tremendos, batallas campales, guerras de lapos. Era la moda en aquel momento. Nuestra idea era ser los Sex Pistols del barrio".

"En aquellas actuaciones había más escupitajos que música... Javi tiraba las baquetas y se dedicaba a escupir. David solía unirse a estas guarrerías escupiendo con la lengua pegada a los dientes. Era lo que la gente quería", escribe Javier León Herrera en la biografía del grupo Nunca hemos sido los guapos del barrio. "Tocaban una versión punk del padrenuestro y llevaban unas gabardinas negras con unas pintas siniestras y un logo muy provocador". La verdad es que cuesta imaginarse a los Hombres G de esta guisa.

El debut en directo de Los Residuos fue junto a los Alaska y Dinamara o los Nikis: "No sé si fue en Industriales o en Caminos", recuerda Molina en la biografía. "Nosotros íbamos de teloneros... hoy miras esas locuras con perspectiva y dices: "¡Dios mío! Nos divertíamos como podíamos mientras íbamos buscando nuestro propio sitio".