Jaime Lorente y Amaia Romero se sinceran sobre su salud mental en 'Salvados

La salud mental está dejando de ser un tema tabú en los últimos años. Poco a poco, la sociedad va concienciándose sobre la importancia de tratar las enfermedades mentales a tiempo. Ayudar a las personas con depresión, ansiedad u otros tipos de enfermedades mentales es tan importante como escayolar una pierna a alguien que se la acaba de romper.

“La mitad de los españoles, entre 15 y 29 años, asegura haber tenido un problema de salud mental”, dice la voz de Gonzo en el avance del próximo programa de Salvados. El próximo domingo, 30 de enero, el periodista pondrá el foco en la salud mental y los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en nuestra sociedad.

Para ello, Gonzo contará con un grupo de jóvenes que hablarán sobre sus propias experiencias sufriendo algunos trastornos mentales. Entre ellos se encuentran dos rostros muy conocidos por el público español: Amaia Romero y Jaime Lorente.

Las declaraciones de Jaime y Amaia



La cantante pamplonica y el actor murciano han querido estar en esta entrega del programa para hablar por primera vez sin miedo sobre los problemas de salud mental que han tenido en los últimos años. De hecho, en el avance que ha compartido Salvados, los dos artistas ya dejan declaraciones muy sinceras.

Hablar de esto no debería ser valiente ni heroico, debería ser NORMAL.

Con @jaimelorente y @amaiaromero. El próximo domingo. pic.twitter.com/x2Gh03yBnH — Salvados (@salvadostv) January 23, 2022

Amaia se ha sincerado sobre la época en la que no le apetecía ni salir de casa: “Lo tienes todo, pero no me apetecía ni salir de casa. Estaba desganada con todo. Como si no tuviese derecho a sentirme mal”.

Las declaraciones de Jaime, quien se ha convertido en una de las estrellas españolas más importantes del momento gracias al éxito de La casa de papel, tampoco se quedan atrás: “Ahora que estoy consiguiendo todo lo que tenía que conseguir, estoy triste”.

Además, cuando otro joven le ha dicho que cuando entra a Instagram y ve las vidas “perfectas” que tienen personajes como Jaime o Amaia se compara y se deprime más, el actor ha sido contundente. Asegurando que esa felicidad es falsa: “Es mentira, es absolutamente mentira”, ha contestado el actor.

Al final el avance, Jaime comparte su visión sobre la importancia de hablar sobre salud mental. “No me parece valiente ni heroico hablar del tema, me parece normal”, dice a cámara. Y es que el actor ha hablado en varias ocasiones sobre salud mental, dejando claro que es un tema que tiene que tratarse sin ningún tipo de tabú.

El programa completo se emitirá en laSexta el próximo domingo, 30 de enero.