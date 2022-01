TVE zanja el tema de Luna Ki en el Benidorm Fest: “Se trata de ir a Eurovisión y eso implica unos requisitos”

No hay preselección sin su eurodrama y, a pesar de todo el esfuerzo y lo bien que se están haciendo las cosas, al Benidorm Fest le ha tocado gestionar un marrón de los gordos a tres días de arrancar la competición. Todo empezó este mismo domingo cuando Luna Ki, la que era una de las candidatas a representar a España en el Festival de Eurovisión, anunció su retirada.

Luna Ki se defiende

"Luna Ki ha comunicado a RTVE su decisión de retirarse del Benidorm Fest, ya que la normativa Europea de Eurovisión ha prohibido finalmente el uso del autotune en el festival". Con estas palabras arrancaba el comunicado del equipo de Luna Ki, un comunicado con el que la artista quería dejar claro que en su actuación debía utilizar el autotune puesto que el tema Voy a morir se había creado con dicha herramienta.

Sin embargo, el bloguero odi o'malley arrojó luz sobre este asunto poco después, afirmando desde sus redes sociales que, aunque es verdad que el Festival de Eurovisión tiene ciertas reticencias con el autotune, lo cierto era que Luna Ki necesitaba utilizar el Melodye, una herramienta que, en lugar de distorsionar la voz, lo que hace es afinarla. Por si fuera poco, la cantante recibió muchísimas críticas e incluso fue acusada de haber orquestado todo esto para ganar popularidad.

"Podría haber dicho una excusa, algo relacionado con mi salud, pero no voy a hacerlo, porque como artista y como persona siempre voy a defender la verdad de mi arte y cómo está hecho mi arte", ha explicado este lunes Luna Ki en un vídeo que ha colgado en su cuenta oficial de Youtube tras todo lo ocurrido. "El autotune es parte de la esencia de esta canción, no solo es una herramienta del directo, sino también parte de la composición. Eurovisión no es un concurso de habilidades vocales como podría ser Operación Triunfo o La Voz. Me encantaría ver en un futuro un cambio y que se pudiesen ver proyectos más parecidos al mío".

Un mensaje desde 2034, LUNA KI

Luna Ki termina resolviendo otra de las grandes dudas. ¿Sabía esto cuando se presentó al Benidorm Fest? Según cuenta, le dijeron que "no podría utilizar autotune en toda la canción en Turín" y, por lo tanto, si ganaba, iba a disponer de tres meses para preparar una versión de Voy a morir adaptada a la normativa de Eurovisión. "No me hubiese presentado si hubiese sabido que iba a acabar así", termina diciendo.

Las explicaciones de Televisión Española

Faltaba por pronunciarse Televisión Española. Seguía habiendo varias incógnitas sin resolver y el público, y en especial los eurofans, quería unas explicaciones para entender cómo se había llegado a este punto. La cadena ha aprovechado el marco del Benidorm Fest para zanjar esta polémica con las declaraciones pertinentes. Eso sí, se ha limitado a remitir lo dicho en el comunicado de Luna Ki.

"Ella ha tomado esa decisión y nosotros la respetamos. Ni quitamos ni ponemos", ha dicho María Eizaguirre, directora de comunicación de la Corporación. "Todos son libres para decidir si quieren participar o no. Evidentemente, esto es un programa de televisión y se trata de elegir al representante de España en Eurovisión y eso implica una serie de requisitos y una normativa que va más allá de TVE".