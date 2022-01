Los artistas del Benidorm Fest hacen sus apuestas para el año que viene: Nathy Peluso, Kiki Morente…

Hace poco preguntamos a los artistas que participan en el Benidorm Fest si repetirían en este certamen. Todavía no han actuado sobre el escenario, pero la mayoría no volverán porque prefieren enfocarse en nuevos retos profesionales. Sin embargo, todos valoran muy positivamente esta experiencia y quieren que el show crezca en las próximas ediciones, por eso no dudan en hacer sus apuestas.

¿Qué artistas podrían participar en la segunda edición del Benidorm Fest? Esta es una pregunta que nos hemos hecho todos y parece que los elegidos este año también. Este lunes, durante una rueda de prensa, los candidatos que actuarán en la segunda semifinal han dado los nombres de esos cantantes o grupos que reúnen lo necesario para petarlo en el certamen en un futuro.

Rayden: "Valeria Castro sería increíble".

Marta Sango: "Me parecería muy guay llevar estilos de música como el hyperpop. Tengo una amiga que se llama Rakky Ripper que hace una música increíble. Es guay que artistas menos conocidos se presenten al festival y presenten propuestas más canallas. Rakky está animada y la voy a volver a animar".

Rigoberta Bandini: "Es tirar muy arriba, pero Nathy Peluso lo petaría mucho. Natty, el año que viene preséntate".

Xeinn: "Mantra puede dar un toque muy heavy a todo esto".

Javiera Mena: "Se me ocurren muchas amigas. Una de ellas son las Cariño que hacen unas letras increíbles y ellas tres son muy televisivas. Y también Irenegarry. Tiene voz y transmite un montón. Puede molar la mezcla de Benidorm y ellas".

Gonzalo Hermida: "A mi me gustaría alguien del flamenco. Miguel Fernández, Kiki Morente…".

Sara Deop: "Presentaría a una compañera mía. Nos conocimos en un concurso y se llama Jordan Boyd. Podría transmitir muchísimos sentimiento y, al no ser muy conocida, lo podría vivir con la misma ilusión que yo".

Los que han abierto el camino

En este encuentro con la prensa en el que ha estado LOS40, Rayden también ha reflexionado sobre el hecho de que su presencia y la de otros artistas más consolidados puede ayudar a que figuras de la industria se animen a participar en las próximas ediciones de esta preselección para el Festival de la Canción.

"Creo que propuestas como Varry Brava, Rigoberta Bandini o la mía pueden servir para quitar tanto complejo y tanto prejuicio", ha empezado diciendo el cantante de Calle de la llorería. "A mi me encanta tender puentes y me gustaría pensar que gracias a que estamos todos aquí el próximo año pueda haber perfiles como Valería Castro, Guitarricadelafuente o Arde Bogotá. Eso va a hablar muy bien del festival y puede servir para que en próximas ediciones, con más tiempo, se quiera ir al Benidorm Fest y no a Eurovisión como pasa con los italianos con San Remo".

"RTVE está especialmente agradecida con todos los artistas que han decidido en esta edición dar un paso al frente y confiar en esta casa para la organización del Benidorm Fest", ha dicho María Eizaguirre, directora de Comunicación de la Corporación. "El aplauso y un gracias con mayúsculas a estos 13 artistas maravillosos que compiten por representar a España en Eurovisión. Gracias a ellos hemos conseguido llevar el Benidorm Fest a lo más alto".