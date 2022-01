Así lucen los últimos Uncharted en la nueva generación de consolas

Quedan apenas unos días para que los jugadores de PlayStation 5 puedan disfrutar de los últimos Uncharted en versión remasterizada. Y para mostrar al mundo el trabajo hecho por Naughty Dog para adaptar sus títulos, Sony Interactive Entertainment ha mostrado el tráiler de lanzamiento de Uncharted Colección de los Ladrones.

En esta pieza audiovisual se muestra un nuevo vistazo a las mejoras gráficas y de rendimiento que ofrece el pack remasterizado para PS5 y algunos de los momentos más épicos y espectaculares de Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y Uncharted: El Legado Perdido.

Uncharted: Colección Legado de los Ladrones es el paquete que incluye la remasterización de Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y Uncharted: El Legado Perdido. En Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón Nathan Drake va en busca del tesoro perdido del capitán Avery, embarcándose en una última aventura a lugares lejanos por las junglas de Madagascar hasta la colonia perdida de los piratas, Libertalia.

Uncharted: El Legado Perdido recoge las increíbles hazañas de Chloe Frazer a medida que pasa de enemiga a heroína. Tras recurrir a la ayuda de la famosa mercenaria Nadine Ross, Chloe se embarca junto a las Ghats occidentales de la India para localizar el legendario colmillo dorado de Ganesh.

Los jugadores que ya tengan Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón, Uncharted: El Legado Perdido o el paquete digital de Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y Uncharted: El Legado Perdido pueden obtener por 10€ la versión digital de Uncharted: Colección Legado de los Ladrones cuando salga a la venga el 28 de enero de 2022.

Los usuarios que dispongan de copias de los juegos de PS4 en disco, tendrán que insertarlos en la consola PS5 cada vez que quieran descargar o jugar a las versiones digitales. Quienes tengan los juegos de PS4 en disco y compren la consola PS5 edición digital sin lector de discos no podrán obtener la versión para PS5 con el precio reducido.

Los miembros de PlayStation Plus que hayan obtenido Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón por medio de su suscripción a PlayStation Plus no podrán optar a la actualización digital para PS5 por 10 €. El modo multijugador incluido en Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y Uncharted: El Legado Perdido no formará parte de esta nueva colección. El juego ya está casi aquí.