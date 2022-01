Cepeda: El desamor, su disco Sempiterno y sus planes para irse de mochilero a Latinoamérica

El artista gallego Luis Cepeda pasó por los estudios de LOS40 para hablar de su nuevo single: Otro día más, una canción de desamor que pone el contrapunto a anteriores singles, más festivos. “Salen letras más bonitas con el desamor que con el amor”, ha declarado a Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

El artista ha asegurado también que su nuevo disco, que llevará por nombre Sempiterno, está maqueado y casi listo, a falta de perfilar algunos detalles.

Una mochila y una guitarra

Luis también contó que está deseando viajar a Latinoamérica para promocionar sus últimos lanzamientos y entrar en contacto con el público de allí. Si su compañía no lo lleva, asegura, se irá de mochilero. "Todos los días insisto a mi discográfica y a mi agencia de management que me lleven a Latinoamérica porque quiero hacer promo, quiero estar en contacto con la gente de Argentina, México, Ecuador, Perú... Si este año no consigo que me lleven, me cojo una mochila, la guitarra y me voy".

Cepeda y su nuevo disco: Sempiterno

Otro día más es el más reciente lanzamiento de Cepeda. Se trata de una canción nostálgica y sentimental, pero sobre todo, sincera en la que Luis se muestra más vulnerable si cabe, pero asimilando que el amor a veces no es suficiente. El desamor en su estado más puro.

Pero, ¿cuáles son sus planes tras Otro día más? "Tengo ya definido lo que va a ser el segundo single que va a ser una colaboración con un amigo mío, luego saldrá otra canción y luego el disco completo. Falta grabar, producir, estoy viendo si meto más temas o menos, pero está más o menos maquetado", ha aclarado Cepeda a Tony Aguilar.

El disco se llama Sempiterno, como la gira. "Es una palabra súper bonita, es algo que tiene principio pero que no tiene fin".

Sempiterno es algo que tiene principio pero que no tiene fin

Su historia con la música

Comenzó por su familia, concretamente por su padre, que es "músico, guitarrista y guitarrero porque también hace guitarras", explica Cepeda a Tony. "Y por mi tío también (Alberto Cepeda), que en paz descanse. Era integrante de Desmadre 75, que popularizaron Saca el güisky, Cheli". Este fue uno de los grandes éxitos de la década de los setenta en España y de hecho, como recuerda Tony, alcanzaron el Número 1 de la Lista de LOS40.

Además, Cepeda ha explicado que en casa están contentos por él, pero a la vez temerosos: "Dedicarse a la música da miedo, sobre todo para los padres. La música puede estar bien un año y al año siguiente estar muy mal, pero sí que me apoyan en todo".

Sempiterno Tour

Cepeda también está enfocado en su nueva gira, que le llevará a recorrer distintas ciudades de España. Ya hay unas ocho fechas confirmadas, pero el artista reconoce que vendrán más y que todo su equipo está trabajando para que así sea. La gira arranca en Madrid en la sala COOL el día 21 de abril. Echa un vistazo a la web oficial de Cepeda para consultar todas las fechas de sus conciertos.