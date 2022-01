La cuarta edición de La isla de las tentaciones sigue dejando sorpresas. Telecinco emitió este lunes el penúltimo debate de la temporada y, aunque en principio solo se esperaba que los protagonistas saldasen sus cuentas pendientes, la realidad es que el programa en el que participaron las chicas de la edición y varios solteros y solteras, dejó otra gran sorpresa.

Eso sí, esta vez, no la protagonizó ninguna de las cinco parejas que viajaron a República Dominicana a poner a prueba su amor. La encargada de dar la sorpresa al público y a todos los presentes en el plató fue Rosana, la tentadora que intentó conquistar el corazón de Nico pero que finalmente se sumó a Álvaro y Sabela para protagonizar el primer trío de la historia del reality.

"¿Rosana se ha puesto en contacto contigo? Como hicisteis el trío pues... no sé si se ha decantado por Álvaro o lo ha intentado contigo para hacer el dueto?", le preguntó la conductora del programa a la tentadora favorita del exnovio de Rosario nada más recibirla en el plató del Debate de las tentaciones.

Ante esta pregunta aparentemente inocente Sabela, que llegó acompañada de Suso y Simone para enfrentarse junto a ellos a Álvaro y Rosario, no se quiso mojar y echó balones fuera. La gallega sostuvo entre risas que debía ser Rosana quien respondiese a esa cuestión. "Ella lo dirá", se limitó a responder.

"¿Intentaste algo con Sabela?"

Pero Sandra Barneda siempre tiene un as en la manga y ante la respuesta de Sabela inmediatamente le dio paso a la mallorquina, que intervino de inmediato desde la sala de espera que el debate tiene para que algunos participantes intervengan sin llegar a pisar el plató. "Como me ha dicho Sabela que tú lo dirás... ¿Intentaste algo con Sabela?", le lanzó la presentadora.

La tentadora de Nico no tuvo ninguna duda y respondió en directo que ella, una vez fuera del programa había estado hablando con la gallega y le había confesado que durante su experiencia en Villa Playa había sentido cosas por ella. "Estuvimos hablando de que cuando yo fui a la casa me sentí atraída por ella y se lo confesé. Eso fue lo que hablamos... 'le dije, Sabela, me ha pasado esto raro contigo y quería saber si a ti también te había pasado'", explicó la de Mallorca.

Ante tal confesión Barneda quiso saber si las solteras de La isla de las tentaciones se habían vuelto a ver o si habían empezado una relación sentimental, pero, Rosana enseguida aclaró que desde su experiencia en República Dominicana ella y la tentadora favorita de Álvaro no se habían vuelto a ver. "No se ha dado la ocasión, ella tenía cosas y yo también... pero bueno...", indicó Rosana.