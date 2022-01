La pregunta de Natalia Verbeke a Pablo Motos que le dejó “técnicamente” sin palabras

Natalia Verbeke visitó El Hormiguero para promocionar Todos mienten, su nueva serie que llegará a Movistar+ el próximo 28 de enero.

La actriz explicó que se trata de un thriller de seis capítulos, sobre cómo cambia la apacible vida de unos vecinos de una urbanización cuando descubren que la profesora del instituto se acuesta con uno de los jóvenes. Ese joven, es el hijo del personaje que interpreta Verbeke.

Tras explicar el argumento, y reflexionar sobre cómo miente o no la gente, Pablo Motos propuso a la actriz hacerse preguntas mutuamente y responder con la verdad o con mentiras.

Así lo hicieron, hasta que Verbeke lanzó una pregunta al presentador que le dejó en silencio varios segundos: "¿Eres socio de Will Smith?". Al verle callado, ella le pidió varias veces: "No me odies, no me odies" y Motos acabó respondiendo: "A ver... técnicamente sí. Lo que pasa que nunca vendimos el programa, pero teníamos una sociedad y yo tengo un contrato donde firma Will Smith y también está mi firma”.

El presentador decía la verdad y es que, en muchas ocasiones, han explicado que el actor estadounidense fue el pistoletazo de salida para que El Hormiguero saltara a la fama mundial. En la primera visita de Will, se enamoró del formato, lo compró y habló tan bien de él en Hollywood que el resto de actores siempre piden ir al programa de Motos.

Así empezó la gran amistad que tienen ambos y, hasta ese contrato del que habló.