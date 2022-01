Anabel Pantoja estalla ante las amenazas de Marta Riesco: “Eres una mamarracha y una pink”

Lo reconocemos: echábamos de menos a Anabel Pantoja en Sálvame. La celeb se ha convertido en una de las colaboradoras que más contenido da del espacio de Telecinco, haciendo gala de su naturalidad en cada una de sus intervenciones. Sin duda, es la verdadera estrella del programa cuando pisa el plató.

Este martes, 25 de enero, la sobrina de la Tonadillera ha vuelto al espacio de Mediaset. Lo que no se esperaban los presentes era que explotase contra Marta Riesco, la nueva pareja de Antonio David y reportera de Telecinco.

Anabel y Marta han protagonizado el último enfrentamiento del programa. Hace tan solo unos días, Anabel habló sobre un supuesto encuentro íntimo de Marta en Cantora con otra mujer en diciembre de 2019. De este modo, Marta Riesco ha asegurado que ya ha demandado a Anabel en una conexión en directo con Sálvame.: “Ella sabe lo que ha dicho y lo que tiene que hacer. Según me cuentan los abogados me dicen que sí tiene que tener miedo, va a tener que dar muchas explicaciones a la justicia. Voy por lo civil y por lo penal”.

La frase de la discordia

Anabel Pantoja, que se encontraba en el plató, ha dicho que se acordara de aquel 31 de diciembre en el que ocurrió el supuesto encuentro. Además, lejos de echarse para atrás con las declaraciones de Marta, ha continuado diciendo que la llevara a dónde ella quisiese. Ha sido entonces cuando Riesco ha pronunciado las palabras que han enfurecido a Anabel: “Tú al banquillo como tu tía”.

La prima de Isa Pantoja ha pedido que no nombre a su tía: “Que seas muy feliz con tu novio y que tengas mucha salud. Tú llévame donde quieras. A mi tía ni la toques porque tú sí la tocaste en Sevilla para sacarle una entrevista. Eres una mamarracha”.

Además, Anabel ha continuado explicando que Marta le amenazó: “No te dirijas a mí, que no estoy a tu nivel. ¡Que sí, que me demandes! Acuérdate del 31, que hay testigos. ¡La última vez que me amenazas, Marta Riesco!”

Anabel Pantoja: “Marta Riesco vino a mi casa a comerse los langostinos y la ensaladilla. Es una PINK” JAJAJAJAJJA #yoveosalvame pic.twitter.com/3dUsGlvIUN — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 25, 2022

Anabel, además, le ha dedicado la siguiente palabras: “Prefiero tener los valores que tengo, que los que tienes tú. Has venido a mi casa y te has comido los langostinos y la ensaladilla rusa, ponerle buena cara a mi tía y solar eso de mi tía. Eres una Pink”.

El contexto

Hace unos días, Anabel habló sobre lo que supuestamente ocurrió en la famosa casa de Cantora hace tres años. Las palabras que utilizó la sobrina de Isabel Pantoja que cabrearon a Marta fueron las siguientes: “Era un sitio de paso a una de las habitaciones. Por eso no entendí esa escena. Una estaba comiendo y la otra suspirando. Yo lo interrumpí”.