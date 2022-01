Eurythmics: una relación “insana” que acabó porque “simplemente, necesitábamos desaparecer”

Aquel 25 de enero de 1990, cuando Annie Lennox y Dave Stewart salieron al escenario del festival Hollywood Rock en Río de Janeiro, desconocían que estaban dando su último concierto en casi una década. No era su intención. La decisión llegó después. Y las explicaciones: "Necesitábamos desaparecer y hacer cosas diferentes". También estaban agotados y hastiados el uno del otro. Fue el fin de Eurythmics… hasta 10 años después.

“Lo que nosotros hicimos fue insano”

“Cuando rompimos como pareja, sabíamos que todavía queríamos seguir con el grupo. El deseo de hacer música fue lo que nos mantuvo unidos” decía Annie Lennox a la revista Q.

Annie y Dave Stewart se habían conocido en 1976, cuando ella era camarera en Hampstead, Londres. Inmediatamente iniciaron un apasionado ‘affair’ y entraron en una banda punk llamada The Catch. En 1979 formaron The Tourists, pero el grupo se rompió un año después… y también la pareja. Los cuatro años de relación no habían sido fáciles. Aun así, decidieron seguir juntos y dar vida a Eurythmics.

Eurythmics en Francia en 1989. / Patrick SICCOLI/Gamma-Rapho via Getty Images

“No puedo pensar en ninguna otra pareja que hiciera lo que nosotros hicimos – romper y a continuación, empezar como banda. Sonny and Cher lo hicieron al revés: eran famosos y después rompieron. Lo que nosotros hicimos fue insano”, reveló Dave Stewart en The Guardian.

Su último disco y su última gira… en 10 años

Aunque insano, Eurythmics fue uno de los grupos de pop más exitosos de los que emergieron en los años 80. Desde que el dúo británico irrumpió en 1983 con su segundo álbum (y debut internacional) Sweet dreams (are made of this), su trayectoria se vio plagado de canciones que permanecen en la memoria de todos: Here comes the rain again, Right by your side, Love is a stranger, There must be an angel (Playing with my heart), When tomorrow comes…

En septiembre de 1989, lanzaron We too are one, su séptimo álbum de estudio y el último en una década. Por entonces, su popularidad había empezado a decaer. No obstante, la gira mundial que emprendieron para presentarlo, llamada Revival Tour, fue masiva. Y además, fue la única de las que hicieron, que tuvo una parada en España: el 30 de septiembre de 1989 en el Palacio de Deportes de Barcelona.

"Esto es todo, nos vemos"

Tras medio año de conciertos por toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón, la gira Revival concluyó en Brasil. El dúo formaba parte del cartel del festival Hollywood Rock 1990 junto a otras estrellas como Bob Dylan, Bon Jovi o Tears for Fears.

El 25 de enero de 1990, Eurythmics ofreció en Río de Janeiro el último concierto de su gira mundial y, sin saberlo ni ellos mismos, su última actuación en casi 10 años. Reunieron a más de 100.000 personas, y según la crónica de la revista brasileña Bizz: “Fue un show memorable comandado por una verdadera estrella: Annie Lennox. We too are one abrió el espectáculo revelando una de las principales ventajas del dúo sobre sus colegas del festival: se trata de una banda capaz de conferir a sus bellos hits interpretaciones superiores a las registradas en vinilo”.

Eurythmics durante un concierto en 1989. / Sobli/RDB/ullstein bild via Getty Images

Contaba la publicación carioca que, después de un primer bis (pedido hasta el agotamiento), el público quería más. “Emocionada, Annie regresó para un segundo bis, cantó Miracle of love y dejó el escenario tarareando la melodía de Aquarela do Brasil”. Se despidió diciendo “Esto es todo, nos vemos”.

No había sido esa la intención

Pocos días después, en la ceremonia los Brit Awards del 18 de febrero de 1990, Annie salió al escenario del Royal Albert Hall para recibir un galardón a Mejor Artista Británica Femenina. Tal y como relata Lucy Ellis en su libro Annie Lennox: The Biography, la cantante “anunció entonces que abandonaba su carrera para concentrarse en tener familia y trabajar en su asociación benéfica Shelter… Annie parecía más que satisfecha de poder finalmente prestar atención a su vida familiar. Aunque no dijo mucho más, con su valiente declaración, Annie también marcó el fin de Eurythmics”.

Lennox admitió que, aunque el concierto de Rio pocas semanas antes, ahora se había convertido en su actuación final, no había sido esa la intención: "Nos marchamos diciendo, puede ser o puede que no". Según Dave: "Recuerdo que estábamos en lo alto de una colina en Rio de Janeiro, los dos sentados en un banco y alguien estaba filmándonos- es habitual que la gente te grabe, así que los dos continuamos charlando. Dijimos 'No sé, después de este concierto es posible que queramos hacer otras cosas'. Ambos sabíamos en ese momento que era una forma de decir, vamos a parar por un tiempo".

“Simplemente necesitábamos desaparecer”

Antes de que Annie pudiera retirarse a esa vida tranquila con la que tanto tiempo había soñado, se vio obligada a dar explicaciones a la prensa, respondiendo siempre a las mismas preguntas: ‘¿Por qué se separaba Eurythmics después de una década?’. En muchas de sus respuestas, la cantante aludía a su búsqueda personal para liberarse del estrés, e intentar ser madre de nuevo después de la trágica muerte de Daniel (en 1988).

“Simplemente necesitábamos desaparecer y hacer cosas diferentes”, reveló Lennox en la revista Q. “Hemos pasado juntos mucho tiempo y nunca nos hemos tomado un descanso. Somos como una pareja divorciada que quiere estar separada… necesitamos espacio si no queremos destruir la buena relación que existe entre nosotros. Es una relación muy extraña. Siempre lo ha sido”.

Aunque Annie hablaba de buena relación, era sobradamente conocido que lo que ambas mitades de Eurythmics sentían era más que un pequeño hartazgo mutuo. Por eso su alivio fue inmenso. A lo largo de sus 14 años de relación, habían experimentado abundantes emociones como amantes, amigos, socios en el negocio y como tándem creativo. Pero finalmente estaban agotados y hastiados de vivir la misma repetitiva existencia uno al lado del otro.

No obstante, en 1999, volvieron a trabajar juntos en Peace, su primer nuevo álbum en casi una década. Aunque han cantado juntos eventualmente en algún concierto especial, no tienen previsto lanzar nuevas canciones. No obstante, Stewart no cierra esta posibilidad y, como confesó en una entrevista para Reuters: "No está en nuestros planes ahora, pero nunca digas nunca".