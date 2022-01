Julia Fox, la actriz y modelo que se convierte en la nueva novia de Kanye West

Parece ser Kanye West se ha dado otra oportunidad en el amor. Desde que la llama del amor entre el cantante y la celebritie Kim Kardashian se apagara "para siempre" en 2021, West se centró en realizar varios cambios en su vida: se cambió de nombre a Ye, transformó sus mansiones en iglesias... y ahora está saliendo con la actriz y modelo Julia Fox. Pero, ¿quién es la nueva "musa" del artista?

Julia Fox no solo se dedica a lucir su imagen delante de pantallas, sino que también se encuentra detrás de ellas: también es directora y productora de cine. Fox, de 31 años y con nacionalidad italiana, debutó como actriz en 2019 tras su aparición en la película Uncut Gems, por el que fue nominada para el premio al Actor Revelación en la edición de los Premios Gotham en 2019.

Además, trabajó como modelo para varias revistas, entre ellas Playboy en 2015, y ha participado en exposiciones como pintora y fotógrafa (llegó a publicar dos libros sobre fotografía). Pero, ¿desde cuándo ha empezado a salir con Ye? Todo se remonta cuando TMZ publicó en diciembre de 2021 unas fotos de los dos juntos en un restaurante en Miami. Sin embargo, no se consiguió nada claro y se llegó a la conclusión de que el artista estaba disfrutando de su soltería.

"He salido con multimillonarios toda mi vida adulta"

Nada más llegar el 2022, para estrenar un nuevo año y nueva vida, la relación entre ambos se hizo oficial gracias a que una fuente cercana de la pareja se lo confirmara a Page Six. “Ambos acaban de salir de sus anteriores relaciones y se han ayudado mutuamente a recuperarse", decía la fuente.

Y es que Julia parece que también ha sufrido "mucho" tras su separación con el piloto Peter Artemiev, padre de su primer hijo. Según Independant, Fox y su ex no tienen una buena relación, ya que le dio un toque de atención a Peter para que cumpla como padre y no se mordió la lengua en afirmar que es un "padre inútil". Quizás por eso Kanye y ella supieron entenderse muy bien en ese punto, apoyarse y quererse.

Desde el momento en el que el noviazgo de West y Fox relucía ante todo el mundo, empezaron a surgir las malas críticas por todas partes, sobre todo de los medios de comunicación. Incluso Julia, el pasado 21 de enero, ha tenido que defenderse en su podcast Forbidden Fruits, donde ha negado que saliera con Ye por dinero. "Cariño, he salido con multimillonarios toda mi vida adulta, seamos realistas", expresó.

El pasado 24 de enero, la actriz y el cantante asistieron al desfile de Schiaparelli en París y posaron como pareja ante las cámaras con unos atuendos extravagantes que sorprendieron a mucha gente. Sin duda, la imagen de Julia ha cambiado por completo desde que ha salido con West y ha adoptado el "efecto Kanye West". Pero se les ve muy felices juntos.