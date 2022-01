La invitada especial de Rihanna para hacer aún más provocativa su colección de lencería para San Valentín

La colección de San Valentín de la línea de lencería de Rihanna siempre es un auténtico bombazo informativo y el momento en el que la solista de Barbados pone toda la carne en el asador. Y nunca mejor dicho porque la intérprete nunca ha tenido reparo en lucir su descomunal y espectacular cuerpo con o sin modelos de otras tallas. Pero este 2022 su apuesta ha sido todavía mayor.

Porque Riri ha contado con una invitada especial para hacer aún más provocativa su colección para el próximo 14 de febrero. Y nadie mejor que Lourdes León, la hija de Madonna, para subir unas décimas más las ya de por sí disparadas temperaturas del termómetro de las fotografías de la colección.

Porque de tal palo, tal astilla y si la descendiente de la Reina del Pop ha heredado algo de su madre son esas ganas innatas de polémica, de escándalo, de sensualidad para según qué sectores más puritanos de la sociedad.

A sus 25 años, Lourdes León se ha convertido en uno de los nombres propios de la industria de la moda en parte ayudado por ser hija de quién es pero también por su talento para expresarse con su cuerpo. La muestra es este sensual conjunto de ropa interior de encaje combinado con medias de red y un kimono corto transparente.

Ella ya lo dejó claro en una entrevista con Vanity Fair: "Mi madre es una fanática del control y ella me ha controlado toda mi vida. Necesitaba ser completamente independiente de ella tan pronto me graduara de la escuela secundaria. Obviamente, crecí con privilegios extremos. No se puede negar eso. Pero creo que mi mamá vio a todos estos otros hijos de personas famosas y dijo: ‘Mis hijos no van a ser así’. Además, siento que si tus padres pagan por las cosas, entonces les da influencia sobre ti".

La combinación de los colores tan eróticos con su melena medio teñida de azul era el contraste que la sesión fotográfica necesitaba para llamar la atención de todo el mundo. "Cuando no necesitas un San Valentín, pero te preparas para uno de todos modos" se podía leer en la publicación en las redes sociales.

Ya os contamos hace algunos días que Rihanna también había puesto mucho de su parte con un corsé estampado en rosa y naranja. Unos tonos que favorecen su color de piel y que la convierten a ojos de millones de personas en una auténtica diosa.