El Batman de Robert Pattinson se basa en los 70 y Nirvana, según su director: “Es una especie de drogadicto”

The Batman sigue siendo la apuesta segura del 2022 a mejor primera película de superhéroes del año, y viendo todo lo que lo rodea no es de extrañar. Este nuevo reinicio de la saga ya dejó las expectativas por las nubes desde su primer tráiler, y a poco más de un mes para su estreno, se siguen manteniendo.

Y uno de los responsables de que los fans tengan tantas ganas de verla no es otro que su director, Matt Reeves. Responsable de películas como Cloverfield y El Amanecer del Planeta de los Simios, su implicación con el vigilante más infame de Gotham City parece ser total, puesto que no ha dejado pasar ni el más mínimo detalle con respecto a la construcción del nuevo enfoque del personaje.

Al menos así lo ha vuelto a demostrar en una entrevista para Esquire, en la que ha sorprendido hablando de las influencias que tiene el héroe ahora interpretado por Robert Pattinson. Y, por supuesto, sus palabras no han estado exentas de cierta polémica.

Las influencias del nuevo Batman

En la entrevista al medio online, el estadounidense desvelaba qué le llevó a hacer al héroe tal y como se muestra la película. Aunque primero de todo, admite haberlo hecho de cero, pues dijo no haber tenido en cuenta el guion que preparó Ben Affleck cuando aún estaba con el proyecto: "Respeto que todo el Universo DC se haya convertido en un universo extendido y todas sus películas estén conectadas de alguna manera. Pero en otra película de Batman, no se debería cargar el peso de conectar personajes de todas esas otras películas. No las quería ahí", confesó de manera crítica el profesional.

De este modo, y más allá de los cómics ochenteros que han marcado la película -se puede apreciar ya en sus adelantos-, Reeves ha metido mucho cine hollywoodiense de los 70 en su Batman, como Chinatown y Taxi Driver. Y también, mucho más inesperado... A Kurt Cobain.

Parece que el nuevo Bruce Wayne bebe mucho del líder de Nirvana, gracias a que el grupo formó parte del proceso de escritura del guion sonando de fondo. Haciéndose a sí mismo la pregunta de qué rasgo completamente nuevo podría mostrar, cayó en una posibilidad poco explorada: "¿Y si le sucediera alguna tragedia y este tío llegase a ser tan solitario, que no llegásemos a saber qué está haciendo? ¿Es este tío un tipo de descarriado, improdente, o drogadicto? Y la verdad es que se podría decir que es un tipo de drogadicto. Su droga es la adicción a la venganza, es como un Batman-Kurt Cobain", contaba.

En poco más de un mes podremos ver a este Batman, más basado en una estrella del grounge de lo que parece. Tal y como demostró Christopher Nolan, dotar a Batman y a sus villanos de profundidad psicológica es una combinación que acaba saliendo bien, por lo que muchos no deberían tener miedo al experimento de Reeves. Mientras tanto, siempre se puede releer el mítico Batman: Año Uno que basa en parte la cinta.

The Batman llega a los cines el 4 de marzo.