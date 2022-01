Un hecho insólito une a Julio y Enrique Iglesias: son los únicos padre e hijo nº1 en Reino Unido

Hace 20 años, cuando Enrique Iglesias llegó al número uno de las listas de Reino Unido con Hero, ocurrió un hecho único e insólito. Su padre, Julio, también había encabezado la lista de éxitos británica casi dos décadas antes con Begin the beguine (Volver a empezar). Se convirtieron así en los únicos padre e hijo que lograban individualmente subirse al trono de un más que difícil mercado. Aunque unidos por ese dato inaudito, lo cierto es que ninguno de ellos parece haber querido coincidir en nada más. Y es por eso que, a lo largo de los años, ambos han tenido que dar muchas explicaciones.

“Cambió por completo mi vida”

Cuando el 5 de diciembre de 1981 Julio Iglesias encabezó la lista de éxitos de Reino Unido con Begin the beguine (Volver a empezar), lograba un hecho histórico: era la primera vez que un cantante español cantando en castellano llegaba al nº1 en ese país. La noticia saltó a los medios y como publicaba El País: “El éxito es doble, ya que el Reino Unido, que produce el 60% de la música pop del mundo, es un mercado difícil, por no decir cerrado, para los cantantes extranjeros”. Además, habría que tener en cuenta que solo tres meses antes, Julio era allí un completo desconocido .

La prensa británica le dedicaba reportajes a doble página. El Daily Mail definía a Julio como ”el hombre que trajo de nuevo el romance a las listas de éxitos musicales”. Cuando intervino en Top of the Pops, el programa más popular de música de la BBC, la centralita se bloqueó. Y en una entrevista con The Guardian, Iglesias reconocía: “Begin the beguine fue mi primer hit en UK. Llegó al nº1 y cambió por completo mi vida. Lo sentí como si fuera un milagro".

“No puede ser que este chaval tenga tantas cosas mías”

Tuvieron que pasar casi 20 años para que otro español ocupara el puesto líder en la lista de los singles más vendidos en el país anglosajón. Y aquí llega lo realmente inaudito, porque el artista que alcanzó el primer puesto en UK no fue otro que su propio hijo. En 2002, Enrique Iglesias sedujo al público inglés con otra balada, Hero, single incluido en su quinto disco de estudio, el segundo en inglés, Escape.

De tal palo, tal astilla. El propio Julio lo admitía así en una entrevista para Cadena Dial: "Mi hijo tiene muchas cosas mías, gracias a Dios o desgraciadamente, nunca se sabe. Tiene muchas cosas mías. Yo, cada vez que le miro y cada vez que le veo digo 'no puede ser que este chaval tenga tantas cosas mías al mismo tiempo".

Tal y como señala el libro 1,000 UK Number One Hits: “Cuando Hero llegó al número uno en las listas de UK, Enrique y su padre, Julio, se convirtieron en los únicos padre e hijo que hicieron eso individualmente”.

Enrique Iglesias se convirtió en el tercer artista español con un nº1 en Reino Unido, después de Baccara (con Yes sir, I can boogie en 1977) y de su padre (con Begin the beguine en 1981). Además del suyo, en 2002 hubo otros dos números uno de españoles: Las Ketchup (con Aserejé) y DJ Sammy (con su versión de Heaven).

Julio Iglesias durante los premios 'Latin Recording Academy' como a Persona del Año, en 2001. / Frank Micelotta/ImageDirect

“Estoy harto de que me pongan a competir con mi propia sangre”

Desde entonces, ni padre ni hijo han vuelto a ocupar ‘el trono’ en tierras inglesas. Julio estuvo una semana con la corona puesta y en eso Enrique le superó: la mantuvo cuatro semanas consecutivas. El 26 de enero de 2002, Hero debutó en el nº 86 de la lista de UK. Solo una semana después, saltó nada menos que 85 puestos y aterrizó en el número uno, donde permaneció entre el 2 y el 23 de febrero.

Supuestamente, nunca ha habido celos profesionales, a pesar de lo mucho que se ha hablado de la rivalidad padre-hijo. Son habituales las entrevistas en las que a ambos se les cuestiona por esta supuesta competición. Enrique, con cierto enfado, lo desmentía ante los micrófonos de M80 Radio: "No estoy harto de que me comparen, estoy harto de que me pongan a competir con mi propia sangre. Eso es lo que me enfada. Me parece ridículo que me pongan a competir con mi padre, por favor, mi padre".

Enrique Iglesias. / Toni Anne Barson/WireImage

Apenas se ven, pero los dos siempre aclaran que se quieren y que tienen una buena relación, aunque sea difícil de explicar: "porque nunca nos han visto juntos y porque nunca ha venido a un concierto mío. No sé por qué... tendrías que preguntárselo a él. Pero no me duele. A lo mejor, inconscientemente. Pero me sobrepongo", le dijo Enrique al periodista peruano Jaime Bayly.

“Me falta cantar con el Papa y con Enrique, con mi hijo”

Individualmente, cada uno por su lado, fueron nº1 en Reino Unido. Porque juntos, en un dueto, es una quimera. Esta es otra pregunta que se lleva repitiendo décadas: ¿Para cuándo un dueto padre-hijo?. “Es una pregunta lógica, que cante con mi hijo. Yo debo pensar que yo quiero cantar más con mi hijo, que mi hijo quiere cantar conmigo, cosa que me da mucha vergüenza decir”, revelaba Julio en 1996 en Cadena Dial.

En esa misma entrevista, Iglesias decía: “Soy un prostituto de la música, he cantado con todos, me falta cantar con el Papa y con Enrique, con mi hijo”. Y es cierto. Desde Frank Sinatra a Sting, pasando por Dolly Parton, Diana Ross, Stevie Wonder, Joaquín Sabina o Jennifer López, la lista de artistas con los que Julio ha grabado duetos es inmensa.

En noviembre de 2003, Enrique reconocía en LOS40 que hacía pocos meses le habían pedido grabar con su padre: “Me lo pidió su compañía de discos y yo creo que el día que esto suceda será una cosa personal, una cosa que no sé exactamente cómo se va a dar. No sé si será en disco, no sé si será arriba en el escenario o de una forma que nadie se entere. No sé, pero lo que sí te puedo decir es que el día que suceda no quiero que sea una cosa planeada por un manager o una compañía de discos. Quiero que sea una cosa más personal".

Julio y Enrique en LOS40

Añadir que Enrique Iglesias tiene más canciones en el nº1 de LOS40 que su padre. Ocho veces ha llegado a lo más alto, solo las tres primeras fue en solitario (Bailamos, Rhythm divine y Chica de ayer). El resto son colaboraciones: con Ludacris (Tonight (I'm lovin' you), con Descember Bueno, Gente de Zona y Sean Paul (Bailando), con Nicky Jam (El perdón), con Wisin (Duele el corazón) y con Descemer Bueno y Zion & Lennox (Súbeme la radio).

Julio logró siete nº1 entre 1970 y 1988. Con el primero, Gwndolyne, permaneció 9 semanas consecutivas en el podio. Después llegaron Por el amor de una mujer, Hey, De niña a mujer, No me vuelvo a enamorar, All lof you (con Diana Ross) y My Love junto a Stevie Wonder.