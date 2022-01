Los presentadores del Benidorm Fest nos dan su feedback: “No hay que tenerle miedo a Eurovisión”

La primera edición del Benidorm Fest se celebra toda esta semana en la icónica localidad costera alicantina. Allí, un equipo de LOS40.COM te estamos contando todo lo que se cuece en este concurso que funciona como antesala a Eurovisión 2022.

Los artistas y sus equipos, así como todas las personas que hacen posible el Benidorm Fest ya están trabajando a pleno rendimiento para que el espectáculo esté garantizado, también los presentadores del evento, que son Alaska, Màxim Huerta e Inés Hernand.

Los presentadores del Benidorm Fest

Cada uno de ellos tendrá un papel fundamental en el desarrollo del festival: Alaska estará en presentado en la mesa del jurado, por lo que será la conexión principal entre el jurado y los artistas. Inés será la voz destacada de la Green Room, donde esperan el resto de artistas e irá palpando el ambiente entre los participantes. Y por último, Màxim estará conduciendo el programa desde el plató principal.

Las primeras valoraciones de los presentadores

Las primeras impresiones de Inés Hernand: "Son canciones no normativas, muy bien seleccionadas porque representan muchos estilos musicales. Es una oportunidad única para los artistas de brillar y ser ejemplo en todo el mundo. Aspiramos a esto: a ser ejemplo", ha contado la presentadora a LOS40.

No hay que tenerle miedo a Eurovisión. Lo bonito de este festival es que acuden personas que están empezando, que no tienen ni discografía, y otros asentados que no tienen nada que demostrar (Alaska)

La contundente opinión de Alaska: "La diversidad es tal que nosotros, los presentadores, tenemos varios favoritos, por lo que entiendo que va a ser una dificultad para el público a la hora de valorar porque uno y no otro. Todos tienen muchas ganas de hacer una buena canción, pero también un espectáculo televisivo, de festival. Eso nos complica las cosas, pero nos encanta esa complicación. Todos vienen a lo grande. Están preparados y van a defender muy bien la canción. Además, me hace mucha ilusión que en estos festivales de selección haya artistas reconocidos porque eso es Eurovisión. No hay que tenerle miedo a Eurovisión. Lo bonito de este festival es que acuden personas que están empezando, que no tienen ni discografía, y otros asentados que no tienen nada que demostrar", ha explicado la artista y presentadora.

La visión de futuro de Màxim Huerta: "Lo que se abre esta noche es la puerta a algo más, abrir la puerta a toda la gente que va a venir a partir de ahora. Me apuesto la mano a que el año que viene vamos a tener a gente que este año no ha querido presentarte. Y lo harán gracias a lo que han conseguido las 13 canciones que están sonando en el Benidorm Fest", ha aclarado el escritor y presentador.

No se mojan con los favoritos

Varry Brava, Rigoberta Bandini y Tanxugueiras, algunos de los favoritos del Benidorm Fest. / Getty Images

Todos tenemos nuestra debilidad y todos tenemos unos favoritos. Aunque sabemos lo complicado de su situación, les preguntamos por sus propuestas preferidas del Benidorm Fest. Alaska lo tiene claor: "No me voy a mojar porque no me parece justo. No debo hacerlo. Puedo decir que valoro la diversidad de esta preselección y eso hace mucho más complicada la votación. Valoro a todos por igual. Tengo mis preferencias, pero no las puedes saber".

En la misma línea se mueve Màxim: "Por respeto a los artistas que han puesto su sueño en esto no puedo, aunque yo como eurofan sé cuáles me gustan y sé cuales me he puesto un montón de veces en el coche. Y me he sorprendido mucho con algunas que no entraban en esos comentarios en las redes sociales. Twitter no es España. España va mucho más allá de la M30 y más allá de Twitter porque candidaturas que al verlas en los ensayos ha sido como…otras".

Twitter no es España. España va mucho más allá de la M30 y más allá de Twitter (Màxim)

Inés Hernand va un poco más allá y se atreve a contarnos: "Yo diré que me parece muy bonito que una lengua cooficial [la candidatura de Tanxungeuiras] entre como candidata a representar a España en Eurovisión".