Arkano reacciona a titulares sobre él: ¡Otra vez rapeando no!

Participar en un programa tan seguido como MasterChef Celebrity te da una exposición brutal, pero no siempre se es consciente. Y cuando Arkano entró en el programa, exprimieron al máximo su capacidad para la improvisación y la rima. "¿Este chaval no puede hablar normal", repetían los comentarios en redes sociales mientras los medios de comunicación se hacían eco del cachondeo generalizado que había en Twitter con el tema.

Y así fue como uno de los mejores freestylers de España acabó como un meme recurrente cada vez que se emitía el programa. Como explicó en declaraciones a LOS40, "me exprimieron haciendo freestyle, que ha sido el gran tema de mi participación en el programa", nos dijo en esta entrevista. "Yo cada vez que hacía freestyle es porque me lo pedían, en ningún momento hice un freestyle sin que me lo pidieran. Parece que soy yo así, y es que no va con mi personalidad", aclaró.

Tiempo después de ser expulsado, el rapero alicantino pasó por LOS40 para valorar su paso por el reality de cocinas y aprovechamos para leerle unos titulares algo punzantes para conocer su punto de vista. Lo cierto es que el tema de las incesantes rimas fue uno de los que más titulares acapararon, pero no fue el único. Arkano dio show y eso se notó a programa tras programa, por eso recopilamos algunos titulares y tuits sobre él, para que los comentara a cámara y nos diera una lección de sentido del humor. Porque lo que poca gente sabe es que él mismo se hace stickers para WhatsApp basados en sus propios memes.

Arkano nos pone contra las cuerdas y rebate mucho de lo que hay publicado en prensa sobre él, pero también da la razón cuando hay que darla. De nuestro rato de charla con él, hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que: meterte con alguien de tal agilidad mental siempre se va volver contra ti.

"A Bustamante le encanta rapear"

"Una de las personas con más energía que he conocido jamás", dice Arkano sobre David Bustamante, con quien compartió cocinas en MasterChef Celebrity. Antes de entrar a grabar estaba haciendo flexiones, nos hacíamos toda la jornada de grabación y él salía con toda la energía..." cuenta sobre el cántabro. Y nos desvela algo que quizás poca gente conozca: "A Bustamante le encanta rapear" y tanto Arkano, como Roberto Leal y Bustamante se juntaron hace poco para marcarse unas buenas impros.

Arkano y Match

El cantante y compositor valenciano estuvo también en LOS40 para compartir los detalles de su nuevo disco, que llevará por nombre Match, como el single de presentación de este nuevo trabajo. Se trata de un álbum que lleva mucho tiempo cocinándose y que, aunque está casi listo, Arkano confiesa que siempre encuentra algo que mejorar.

Match es solo el principio de la nueva era que está por llegar. Un universo musical propio, mucho más macerado, del que tendremos más noticias en los próximos meses y del que nos habló en una entrevista que podrás ver pronto en los40.com.