La aplaudida respuesta de AliExpress a un tuit del Benidorm Fest sobre Chanel

El Benidorm Fest se ha convertido en el fenómeno de entretenimiento de esta semana. La selección española para elegir al candidato o candidata que nos representará en Turín en el Festival de Eurovisión 2022 nos está dando grandes alegrías. Desde hace años no se vive una selección tan emocionante y de tanta calidad. ¡Y eso que esto solo acaba de empezar!

La primera semifinal, celebrada este miércoles 26 de enero, ha sido todo un éxito, regalándonos grandes momentos. Una de las actuaciones que más sorprendió al público fue el de Chanel con su SloMo. La artista se movió por el escenario como una auténtica estrella, demostrando una gran capacidad pulmonar. Y es que necesitan una gran condición física para moverse de esa manera y cantar sin problema.

Pero no fue lo único que sorprendió del show. El traje que lució Chanel también dio que hablar. Y es que la artista apostó por la ganadora de la primera edición de Drag Race España como diseñadora. La concursante del famosos talent de Drags se puso manos a la obra y creó un precioso conjunto de dos piezas de color negro con retoques plateados. Un estilismo que le permitía moverse por el escenario sin problema.

Durante la noche, una de las usuarias de Twitter compartió un tuit que está dando que hablar. En él aparecen Dua Lipa y Chanel luciendo un look parecido, donde las transparencias y los cordones plateados son los protagonistas. Junto a las dos imágenes, la usuaria tiró del famoso chiste de redes sociales: “Cuando lo pides por AliExrpress // Cuando te llega”

La aplaudida contestación de AliExpress

Este meme le ha llegado a AliExpress, quien no ha dudado en contestar de una manera muy aplaudida: “2022 y seguís comparando a las mujeres”. La respuesta ha conseguido en menos de dos horas más de 7,5 mil me gusta y 1,2 mil retuits.

2022 y seguís comparando a las mujeres 😴 https://t.co/fwhxnz7e10 — AliExpress España (@AliExpressES) January 27, 2022

Además, como era esperar, la famosa tienda online ha aprovechado para vender algunos de sus productos: “No venderemos el vestido de Chanel (diseñado por Carmen Farala), pero tenemos cosas muy monas”.

Han sido muchos los usuarios y usuarias que han aplaudido la respuesta de la tienda online.

La respuesta de la usuaria

Es verdad que la usuaria que ha escrito la broma donde compara las dos fotografías ha querido explicar que en todo momento está comparando los diseños que lucen y no a las mujeres que aparecen en ella:

“¿Y? No puedo comparar un traje?? ¿¿¿Quién dice que he comparado a Dua Lipa con Chanel??? He comparado la ropa de ambas y la calidad de dicha ropa. Si no lo sabéis ver tenéis un serio problema”

Una respuesta que deja clara que las intenciones de la usuaria de Twitter no eran en ningún momento enfrentar a dos artistas.