Carlos Sobera sorprendido con la reacción en ‘Secret Story’ al ver que no hubo empujón de Carmen

“Sinceramente, estoy harta de la gente”. Ese fue el primer comentario de Carmen en Secret Story tras ver un vídeo en el que se repasaban todas las broncas que ha tenido con Nissy. “Pero tengo fuerza para continuar aquí”, añadía por si alguien pensaba lo contrario. Rafa y Alatzne se arrancaban a aplaudir mientras el resto ponían caras.

“Sinceramente, no quiero decir nada, todo se ve. Va provocando de uno en uno y no tengo nada más que decir”, decía Nissy cuando le preguntaba Carlos Sobera. “Es una persona clasista”, añadía su hermana Laila que pedía que pusieran las imágenes de la discusión que tuvo con ella en el baño por el espejo.

“Estoy muy, muy orgullosa de mi reacción. Primero fui al Cubo, luego hablé con ella, pero días después me he dado cuenta de que es una provocadora innata y, sinceramente, yo no tengo nada más que hablar con ella porque a mí no me va a aportar nada bueno”, expresaba Cora, amiga de las gemelas y enemiga, también, de Carmen.

Negando la evidencia

La siguiente en hablar fue Elena que fue una de las que fue contando que Carmen había pegado un empujón a Nissy al salir de la ducha y, que Carlos Sobera, le ha recordado que no existe. Aun así, le ha preguntado si se retractaba de lo que había dicho y, sorpresa, siguió en sus trece. “Ella me dio cuando yo estaba en el baño, sí. La razón de por qué, no lo sé”, dijo para asombro del presentador.

“Yo creo que hay una evidencia empírica que son las imágenes que acabamos de ver en el vídeo, que no ha habido un empujón y creo que lo más coherente y lo más sensato y lo más humilde es pedirla perdón. Te lo está diciendo hasta el presentador, que no hubo un empujón. No creo que pase nada por pedir perdón y asumir tus errores, sinceramente”, expresaba Álvaro. Palabras que fueron respaldadas por sus amigos Rafa y Alatzne.

Un paso para atrás

Finalmente, Elena y Nissy empezaron a recular. La gemela acabó diciendo que “su intención era esa. No le dio un empujón, pero su intención era esa”. Palabras que han provocado alguna risa y una petición de Sobera: “No nos convirtamos en jueces de intenciones porque entonces esto sería lo último. Yo quería compartir con vosotros una reflexión seria acerca de la importancia de lo que decimos y de cómo lo decimos porque las palabras pesan y pesan mucho y acusaciones tan graves no se deben hacer a la ligera. Vosotros sabéis que, si hubiese habido una agresión, inmediatamente hubiéramos tomado medidas”.

Y por último les ha pedido que no sobrepasen unos límites en sus discusiones como han hecho hasta ahora. “¿Qué ganáis con eso? Nada”, terminaba diciendo.

Veremos las consecuencias de estas palabras y cómo se toma el resto de la casa lo que ha ocurrido.