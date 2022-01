Neil Young cumple su amenaza y retira su música de Spotify

Neil Young ha cumplido su promesa. El músico canadiense lanzó un ultimátum a Spotify para que retirara un podcast en el que se difunde información falsa acerca del coronavirus. Young dejó muy claro a la plataforma de streaming que si no eliminaba el podcast de Joe Rogan, que es escuchado por unos 11 millones de personas, en el que se difunden teorías de la conspiración, eliminaría toda su música y se iría.

"Spotify se ha convertido recientemente en una fuerza dañina por su desinformación y mentiras sobre la covid", afirma Young en un comunicado publicado en su página oficial. Ante el mantenimiento del podcast y el silencio de Spotify, la música de Neil Young ha sido retirada de la plataforma.

De su amplio catálogo, que se inicia con su debut de 1969, y que consta de más de 40 álbumes, solo se pueden encontrar las canciones de Paris 1989 y algún que otro tema interpretado en directo. Young ha seguido publicando declaraciones en su página web, después de la eliminación de la música. En ellas ha agradecido a su sello el apoyo recibido y ha reconocido que esta decisión le llevará a perder el 60% de los ingresos de reproducción. Ha admitido que es "una gran pérdida", pero ha reconocido que "la desinformación de covid en Spotify representaba para el mundo".

El artista había lanzado un ultimátum en los últimos días, exigiendo a la plataforma de streaming la retirada del podcast The Joe Rogan Experience, el más popular de Estados Unidos. Este contenido se ha criticado desde muchos sectores, incluido el médico, por lanzar teorías conspirativas respecto al coronavirus y por invitar a no vacunarse. Pero no solo ha tenido problemas relacionados con la información del virus, sino que, a lo largo de su historia, hasta 42 episodios han tenido que ser retirados por verter comentarios racistas, machistas o tránsfobos.

Neil Young - Harvest Moon [Official Music Video]

En una carta firmada por 270 profesionales de la salud, ya se advertía sobre los daños que los mensajes de este podcast podían causar en la desinformación. Según Young, tras leer ese escrito, decidió que no podía seguir apoyando a la plataforma de streaming. No es el único, pues un portavoz de la plataforma ha confirmado que más compañías están pensando en abandonarla. "Lamentamos la decisión de Neil de retirar su música de Spotify, pero esperamos poder darle la bienvenida de vuelta pronto", dijo el portavoz a The Wall Street Journal.

Spotify fichó a Joe Rogan, uno de los cómicos más importantes de Estados Unidos, en plena pandemia, en 2020. Se estima que este movimiento costó alrededor de 100 millones de dólares. Se trata de un podcast exclusivo, que solo se puede escuchar en Spotify, por lo que Neil Young le culpa directamente de difundir este contenido. Ha sido especialmente criticada la información en la que cargaba contra las vacunas y recomendaba medicamentos de uso veterinario para combatir los síntomas del covid.