Rayden y Rigoberta Bandini, sin pijama y en la cama, mandan sus mensajes tras la semifinal del Benidorm Fest

La primera edición del Benidorm Fest se ha vivido con mucha emoción y nervios y no exenta de polémica por Tanxungueiras. El grupo gallego que parte como uno de los grandes favoritos, se clasificó gracias al voto popular, no del jurado y eso ha generado tensión.

El caso es que, finalmente, los primeros cuatro clasificados son Tanxugueiras, Chanel, Blanca Paloma y Varry Brava. Ahora queda ver qué otros cuatro irán a la final con ellos para elegir al representante definitivo de España para Eurovisión 2022 que se celebrará el 14 de mayo en Turín.

Los del segundo día no se perdieron esta primera fase para ver qué tal les iba a sus compañeros y para saber, en caso de pasar la criba, contra quiénes tendrían que competir en la final.

Buenas noches desde la cama

Algunos de ellos quisieron mandar un último mensaje desde la cama. En el caso de Rigoberta Bandini veíamos a su pareja, Esteban Navarro, dormido a su lado. Una diferencia más entre ellos, además de que uno podía conciliar el sueño y el otro no: Esteban lleva pijama y ella no.

“Felicidades a todxs los compañerxs que habéis actuado hoy en el Benidorm Fest. Yo estoy muuuuuy nerviosa x mañana, no me duermo ni de coña”, aseguraba mientras se tapaba con la sábana.

No es la única que andaba nerviosa anoche. Rayden también quiso mandar un mensaje ya metido en la cama y, como Rigoberta, sin pijama y con muchos nervios tras ver lo que habían hecho sus compañeros.

“Me ha putoflipado la primera semifinal y ojalá, que pase lo que pase y mañana me echen el primero, el Beniform Fest sea así de rápido, conciso, con el corazón en la garganta, nervios y emoción. Increíbles mis compañeros y compañeras, lo he putoflipado, me parece una puta locura lo que han hecho todos y todas y mañana, mañana, mañana (suspiro)… estoy muy contento”, contaba.

Javiera Mena se une

Y otra que también se despedía desde la cama, aunque esta vestida, era Javiera Mena. Lo hacía con dos fotografías y un texto. “Lista para irme a dormir 👼🏽 con la guata medio apretada porque no es menor que mañana a las 18:40 Chile/Argentina, 15:30 méxico y 22:40 España, nos estaremos presentando en el #benidormfest @eurovisiontve como candidatas para ir a #eurovision !!”, informaba.

“😱 estamos en llamas y ansiosamente felices porque nos conectaremos con miles de personas a través de mi canción Culpa! #representando y tratando de llevar la magia del dance pop a este festival! Ojalá puedan conectarse a través de @tveint_america 📺 o desde @rtveplay a esa hora y mandarnos su Energy⚡️⚡️⚡️⚡️ Les esperamos!!! 🥶🥶🥶🥶 JAVÍ💓”, añadía sobre cómo se siente horas antes de que le toque a ella.

Lo que no sabemos es si finalmente alguno de ellos logró dormir algo o no. Pero esta noche es su turno.