Comparaciones locas y 'out of context': los mejores memes de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2022

En la segunda semifinal del Benidorm Fest 2022 ha habido, sobre todo, música. Pero además de disfrutar de las actuaciones de los siete artistas que se jugaban este jueves el pase a la gran final del sábado 29 de enero en la que se decidirá quién será el representante de España en Eurovisión 2022, tanto las puestas en escena de los artistas como algunos de sus gestos sobre el escenario, han provocado que las redes hagan de las suyas y se diviertan creando memes.

Y es que, ¿qué sería de un gran evento sin su dosis de humor gráfico? El Benidorm Fest no podía ser menos y aquí te traemos los mejores memes que se han visto en las redes esta noche. Te advertimos de que hay de todo: desde comparaciones muy locas con el vestuario de Marta Sango o la presentadora Inés Hernand, hasta un out of context de la actuación de Rigoberta Bandini pasando por lo que a algunos les viene a la mente cuando escuchan el nombre de Xeinn e incluso por lo que algunos imaginan al pensar en el voto demoscópico que ha repartido puntos esta noche.

A Marta Sango le flipaba Bola de Dragón. No tengo pruebas pero tampoco dudas #benidormfest pic.twitter.com/N8LGC897ir — Raquel R. (@rakoramos) January 27, 2022

Las diferencias de la voz de cuando suena el coro a la voz en directo... #BenidormFest pic.twitter.com/Nw3o94VRRq — Dave (@arearea26) January 27, 2022

Azúcar Moreno en su casa viendo que si actuaban hoy pasaban a la final #BenidormFest2022 #BenidormFest pic.twitter.com/rDoydn7jeQ — La Loca de los Gatos (@Lalocadelosmisi) January 27, 2022

El chico este que se llama Xeinn cada vez que le nombran en mi mente veo#BenidormFest pic.twitter.com/XuXFzzy6z0 — Angelines (@int_angy_ble) January 27, 2022

