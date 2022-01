Lydia Lozano ha revolucionado en los últimos días la casa de Secret Story. Ha entrado a hurtadillas para con sus ‘black chumineros’ para efectuar varios robos. Primero arrasó con la cocina. Pero los inquilinos resolvieron un acertijo y lo recuperaron todo.

La colaboradora de Sálvame volvió a la casa para devolverle a Alatzne el gorro que le había quitado y para arrasar con los dormitorios. Dejó las camas sin colchones ni sábanas. Los habitantes de la casa tenían que pensar cómo pasar la noche en esas circunstancias.

Alatzne le preguntaba a Carmen con quién iba a dormir. “Con vosotros, ¿no? Es que este, ronca”, decía en referencia a Álvaro. “Bueno, a unas malas, me voy contigo”, le decía. “No, no te quiero yo a ti”, recibía como respuesta.

Primera noche juntos

Finalmente, Carmen se fue al salón a dormir con Álvaro que ha tomado esa estancia de la casa como su lugar por las noches para no molestar a sus compañeros con sus ronquidos. Le cedió el mejor lugar para dormir a su amiga en la primera noche que han compartido solos y juntos. Y debe ser que tenerla tan cerca no le dejaba conciliar el sueño.

Le vimos, incluso, levantarse de su parte del sofá para tapar con una manta a Carmen. “¿En serio? Pero que te va a dar frío…”, le decía ante semejante gesto. Pero son ese tipo de cosas que se hacen cuando una persona te gusta.

Y es que, aunque todo el mundo ve más factible una carpeta entre Rafa y Carmen, Álvaro es el único, de momento, que se ha abierto respecto a sus sentimientos y ha confesado la atracción que siente por ella.

"Necesito tiempo para asimilar qué estoy sintiendo por ella. De momento no sé catalogar lo que me pasa. Prefiero que me vaya yo antes que ella. Me dolería mucho ver como no vuelve por la puerta. No estoy preparado para ver que se va. Me recuerda mucho a una persona que quise mucho, que he amado con locura, pero vamos que sé que no va a llegar a ningún sitio. No te digo que me esté enamorando, porque no, intento impedirlo. ¿Sabes lo que pasa? Que siento que no tengo el derecho a enamorarme”, decía en el Cubo.

Veremos en qué queda la cosa. De momento hemos visto cómo Rafa y Carmen han discutido y como Álvaro se está alejando de su grupo minoritario. Las cosas pueden cambiar mucho.