El último viernes del primer mes de este 2022 ha llegado cargado de novedades musicales. Artistas internacionales y nacionales traen canciones muy frescas y, en algunos casos, nuevo disco.

La semana pasada, el 21 de enero, fueron Charlie Puth, Years & Years, Sebastián Yatra, Maluma y Christina Aguilera los que le pusieron el ritmo al fin de semana. Si quieres conocer a los protagonistas de hoy, sigue leyendo y dale al play.

Viernes 28 de enero

Sebastián Yatra, Aitana - Las Dudas. No tenemos la menor duda de que esta colaboración era una de las más esperadas de Dharma, el disco que hoy estrena Sebastián Yatra al completo. En Las Dudas, nuestra querida Aitana se une en la canción más rockera del álbum.

Belén Aguilera - Vértigo. Este 28 de enero es el día que todxs lxs seguidorxs de Belén Aguilera tenían apuntado en rojo en su calendario. Y es que, desde hoy, está disponible su disco SUPERPOP y también el videocilp de Vértigo.

Taburete - Roto y Elegante. La banda liderada por Willy Bárcenas regresa con toda su esencia gracias a Roto y Elegante. Se trata de una balada llena de sentimiento con el piano como instrumento protagonista, al cual se van añadiendo el resto.

Nena Daconte - Detrás de Cada Luz. Una de las voces más características de nuestro país regresa por todo lo alto con nueva música. Lo hace a través de Detrás de Cada Luz, una canción que coquetea con el pop-cock y sus fans se pondrán en bucle.

Zzoilo, Fabbio - Al Punto de Sal. Una de las grandes revelaciones de nuestro país el año pasado no ha levantado el pie del acelerador en 2022. Y es que Zzoilo sigue con sus ritmos imparables en temas como Al Punto de Sal, en este caso junto a Fabbio.

Anitta - Boys Don't Cry. Sabemos de sobra que Anitta no huye de ningún género musical. Hoy nos lo ha vuelto a demostrar, ya que nos regala unos sonidos pop con destellos que parecen sacados de décadas pasadas en Boys Don't Cry.

Nicky Jam - Ojos Rojos. Este fin de semana, Nicky Jam nos trae uno de esos temas en los que baja las pulsaciones y se pone de lo más sentimental. Ojos Rojos es un reggeatón lento perfecto para ciertos momentos, como el que relata la canción.

Topic, Robin Schulz, Nico Santos - In Your Arms (For an Angel). El DJ y productor alemán Topic ha unido sus fuerzas con Robin Schulz y Nico Santos para lanzar un auténtico hit. Su nombre es In Your Arms (For an Angel) y sigue la estela de exitazos como Breaking Me o Your Love.

Pol Granch - Kriño. Una de las voces jóvenes más populares del panorama actual de nuestro país llega con un tema lleno de amor. Kriño (cariño) navega entre ritmos rápidos y lentos con mucho de pop y un poco de rock, convirtiéndose en una apuesta realmente pegadiza.

George Ezra - Anyone For You. El británico George Ezra nos regaló en los últimos años canciones llenas de buen rollo como Shotgun, y otras como Budapest en la que hace gala de su virtuosa voz. Ahora, Anyone For You llega para volver a sacarnos una sonrisa y convertirse en una imprescindible en nuestra playlist.

Rayden, Tanxugueiras - Averno. El versátil Rayden y las innovadoras Tanxugueiras han unido sus fuerzas en Averno, una colaboración que llega el día antes de la gran final del Benidorm Fest, donde lucharán por un puesto por representar a España en Eurovisión.

Otros artistas que se suman a las novedades musicales del viernes son Funambulista con Superpoderes, The Chainsmokers con High, Ricky Martin con Otra Noche en L.A., Ptazeta y Juacko con Tilín y Rvfv junto a Rels B con Mi Luz.