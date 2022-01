Taburete estrena ‘Roto y Elegante’ como adelanto de su nuevo disco, ‘Matadero 5’

¡Los fans de Taburete están de enhorabuena! La banda liderada por Guillermo Bárcenas ha regresado al panorama musical con una nueva canción estrenada desde el pasado 27 de enero: Roto y Elegante. Tras casi un año sin lanzar nueva música, el grupo llega al 2022 con más fuerza que nunca.

El nombre de la canción ya nos da una pista sobre qué trata el single: una dulce balada llena de fuerza emotiva gracias al sonido del piano y a las potentes voces que se escuchan. ¡Pero eso no es todo! La canción llega a nuestros oídos como adelanto de su nuevo disco, Matadero 5, que verá la luz en este 2022. "Estrenamos una de las canciones más importantes de nuestra carrera y estamos deseando que la escuchen", anunciaba Willy en su perfil de Instagram.

Roto y Elegante, el primer adelanto de Matadero 5

El sencillo, escrito por Willy Bárcenas y Andrés Ceballos bajo la producción de Pablo Cebrián, cuenta la historia de superación personal y de que es mejor pasar página "que retroceder". Al fin y al cabo somos humanos y nos podemos equivocar por el camino, pero lo importante es saber aprender a seguir adelante. De hecho, la portada del tema ya nos lo dice: Roto y Elegante se trata de una explosión de emociones.

El videoclip todavía no ha sido lanzado, pero el grupo ya ha adelantado de que sus fans podrán disfrutar del clip "muy pronto". Tampoco no sabemos mucho acerca del nuevo álbum ni del tracklist y si incluirán colaboraciones o no. Pero sí sabemos con certeza que su regreso tiene la intención de marcar nuestro 2022.

Taburete se ha convertido en uno de los mejores grupos a nivel nacional, ya que, hasta ahora, han acumulado más de 800 millones de reproducciones en las plataformas digitales y han vendido más de 150.000 entradas para conciertos. Y a ti, ¿qué te parece Roto y Elegante?