Más allá de Tierra Amarga: Las nuevas series turcas que llegan en 2022

Las series turcas continúan generando una gran expectación entre el público. Sus tramas y realidades, tan variadas como la vida, se han convertido en las reinas de la pequeña pantalla y han encandilado a millones de televidentes. No sabemos qué es, pero las telenovelas turcas tienen algo que conecta con audiencias masivas.

Después de un 2021 en el que asistimos al final de grandes ficciones otomanas como Mujer, Mi Hija, Love is in the Air o Tierra Amarga, llega el turno de nuevas historias a las que engancharse. ¿Quieres saber qué series turcas triunfarán en 2022? A continuación, recopilamos algunas de las propuestas más importantes para los próximos meses.

Series turcas en Nova

La hija del embajador

La trama de La Hija del embajador gira en torno a Sancar y Nare, dos jóvenes que, a pesar de sus diferencias sociales, no podrán evitar enamorarse profundamente. En esta serie encontrarás amor incondicional, traición y sentimientos encontrados. La hija del embajador está protagonizada por dos estrellas de la ficción turca: Engin Akyürek (‘Fatmagül’, ’Amor de contrabando’) y Neslihan Atagül y su estreno está previsto para este sábado 29 de enero a las 22:00 en Nova, justo antes de un nuevo capítulo de la recta final de ‘Hercai’,

Este drama ha sido un éxito en sus emisiones en Turquía y destaca por la poderosa química de su pareja central, Sancar y Nare, que tendrán que derribar numerosos obstáculos para poder hacer realidad sus sueños de estar juntos.

La hija del Embajador. / Nova

Hercai

Ya en emisión, Hercai es una de las apuestas más firmes de Nova. Se emite los sábados en Nova y también puede verse a través de Atresplayer. Drama romántico y pasión turca son algunos de los ingredientes que contiene esta serie protagonizada por Ebru Şahin y Akin Akinözü. En esta historia de amor veremos una serie de giros inesperados y traiciones que engancharán. El nombre de Hercai hace referencia al orgullo pero también tiene otro significado: amapola. Una serie llena de secretos y de personajes con comportamientos incorregibles que desatan una trama alucinante.

Hercai. / Nova

El hombre equivocado

Ya en emisión (los jueves), esta es una de las series románticas que más está tocando el corazón del público. Protagonizada por las estrellas turcas Can Yaman y Özge Gürel, cuenta la historia de Özgür, un joven mujeriego y adinerado que ha perdido la fe en el amor. Ezgi es una romántica empedernida que siempre acaba enamorándose del hombre equivocado. Una casualidad del destino hará que sus caminos se crucen.

Elif

Hasta 5 temporadas tiene esta serie protagonizada por Isabella Damla Güvenilir, Çağla Şimşek y Selin Sezgin. La trama se centra en Melek, una sirvienta que se enamoró de Kenan, el primogénito de la familia Emiroğlu para la que trabajaba. Kenan también se enamoró de ella, pero la famila de este y sobre todo su madre, se interpone en la relación y decide jugar sus cartas para que su hijo y la sirvienta nunca puedan estar juntos. Melek se queda embarazada y es desterrada por la madre de su enamorado. Ella piensa que le ha abandonado pero Kenan nunca supo del embarazo. La hija de ambos es Elif, que nace mientras su padre se casa con otra mujer, Arzu.

Al tiempo, Melek emprende una relación con un tipo ruin y violento que tiene planes para vender a la pequeña Elif.

Mar de amores

De emisión diaria desde su estreno en 2021, esta serie se centra en la historia de Ali y Cemile, un matrimonio aparentemente perfecto que tiene cuatro hijos. Él es capitán de barco y pasa largas temporadas en alta mar. Un día, tras uno de sus viajes, su esposa encuentra una carta que acaba con todo su mundo. En ella descubre que su marido le es infiel con otra mujer: Caroline. A partir de ese momento, las vidas de todos los protagonistas dan un giro pero ya nunca será lo que era.

Paramparça: vidas cruzadas

Paramparça se emite a diario en nuestro país y ha conseguido captar la atención del gran público gracias a este relato. Gülseren es una joven humilde que sufre un accidente y es trasladada al hospital para dar a luz a una niña. Al mismo tiempo y en el mismo centro, una mujer adinerada llamada Dilara también se pone de parto. Por un error, las bebés son intercambiadas y llevarán la vida de la otra. 15 años después, empieza a salir la verdad y las familias tendrán que reaccionar y gestionar la sitación.

Paramparça. / Atresplayer

Series turcas en Divinity

Huérfanas

Si el mundo ya es complicado para una adolescente, mucho más para una que tiene que crecer sin su familia. Esta serie juvenil ya está emitiéndodse en Divinity desde el pasado 10 de enero y aborda las idas y venidas de cinco adolescentes que viven en un orfanato. Las escuelas públicas del barrio rechazan admitir a las jóvenes, que han sido humilladas y difamadas en la zona. Sin embargo, la subdirectora del centro consigue matricularlas en un prestigioso colegio privado. Sus protagonistas tendrán que lidiar con el rechazo de la sociedad y abrirse camino en su nuevo centro escolar. Conmovedora y enérgica, la historia de estas chicas pasa por la supervivencia, encarar el día a día, el amor, la amistad y la resistencia.

Huérfanas. / Divintiy

Amor a segunda vista

Esta comedia romántica de factura turca también se encuentra en emisión en Divinity y está protagonizada por la actriz de Mujer. Zeynep y Fatih coinciden por casualidad en el mismo vuelo de regreso a Turquía y ninguno quiere reencontrarse con sus seres queridos para tener que darles explicaciones. Por un lado, Zeynep Taşkın no quiere contarle a Fatih que su novio la abandonó y que ahora es madre soltera de un niño; mientras que Fatih es un millonario que no quiere casarse con la mujer que sus padres han decidido. Al final, comparten su historia el uno con el otro y deciden solucionar sus problemas fingiendo que son pareja. La farsa dura un tiempo hasta que finalmente acaban enamorándose.

Ada Masali (El cuento de la isla)

El amor vuelve a florecer en esta serie turca en la que el destino tiene un importante papel. Haziran adora su vida en Estambul pero acepta mudarse a una exótica isla del golfo de Esmirna cuando le proponen un traslado. Allí conocerá Poyraz y ya no podrán separarse.

Amor, lógica, venganza

¿Puede el amor volver a sus vidas tras separarse? Años después del divorcio de Esra Erten y Ozan Korfali, sus caminos vuelven a cruzarse y Esra comenzará a trabajar en la empresa que dirige su ex. Ya no son tan jóvenes y tienen las cosas más claras, pero eso no impedirá que no pasen por situaciones comprometidas.

Amor, Lógica, Venganza / Divintiy

Luz de esperanza

Esta ficción cuenta la emotiva historia de una madre, un padre y una hija por volver a ser una familia. Una niña que fue robada y ha crecido sin saber su verdadero origen. Un padre que tras ingresar en prisión ha reemplazado el amor a su esposa por un profundo odio. Y una madre a la que sus parientes han despojado de su futuro, felicidad y fortuna. Luz de esperanza ya puede verse en Divinity y está protagonizada por Isabella Damla Guvenilir ('Elif'), joven promesa de la interpretación turca, Fatih Ayhan (‘Habitación 309’) y Gülsah Aydin (‘Yasak Elma’).

Me robó mi vida

Secretos, decepciones y enfrentamientos familiares en esta serie que tiene todos los ingredientes para conquistar al gran público. İlyas y Nuran llevan más de veinte años ocultando a todo el mundo que una de sus dos hijas no es suya. Su verdadero padre es un empresario millonario.

Además, se encuentran en reemisión series como Içerde: nada es lo que parece y Kuzey Güney: dos hermanos y un mismo amor.