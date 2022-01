Los Tigres más famosos del Año Nuevo Chino: ¡estos celebs tendrán suerte!

El martes, 1 de febrero, comienza el Año Nuevo Chino. De este modo, el año del Buey dice adiós y recibimos por todo lo alto al año del Tigre. Se trata de la fiesta tradicional más importante del año del calendario chino, que tiene más de 4.000 años de historia.

Aunque muchos no lo sepan, este calendario coincidide con la nueva temporada de cultivo, celebrando la bienvenida de la Primavera. Aunque realmente quede casi un mes para ello, la fiesta llena las calles de colores y de buen rollo. Además, en España también se puede celebrar en las grandes ciudades.

De este modo, este año es el del Tigre. ¿Y qué significa eso? Que este año se regirá bajo la influencia del Tigre de Agua, un signo que pertenece a todas aquellas personas nacidas en los años 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938 y 1926.

¿Cómo son los Tigres?

Tal y como cuenta la astrología oriental, el Tigre simboliza el coraje y la fuerza de las personas. Y es que es considerado un animal divino para muchas culturas. Se trata del tercer signo del zodiaco chino y es un símbolo de suerte y poder. De hecho, se dice que las personas que nacen bajo este horóscopo son fogosas y humanitarias. Son gente que ama la vida y que tienen una fuerte personalidad. Vamos, que son enérgicos y apasionados. Además, suelen ser muy optimistas.

Pero ojo, que pueden causar conflictos. ¿La razón? La competitividad que les invade. Además, no soportan que los ignoren. Pero no te preocupes, que aunque sean tigres no muerden.

Aunque pueden parecer arrogantes en ocasiones, simplemente necesitan la aprobación constante de las personas que le rodean. Así que ten paciencia con los tigres.

¿Qué meses serán buenos para los Tigres?

Este 2022, los meses favorables para los Tigres serán los de otoño. Eso sí, este año lo tendrán lleno de fortuna. Y es que, tal y como dice el horóscopo, es su momento de tomar decisiones y coger las riendas de su vida.

Famosos Tigres:

Ahora vamos a lo que nos interesa, ¿qué famosos y famosas son Tigre? Es tan sencillo como comprobar el año en el que han nacido. De este modo, este 2022 podremos ver cómo algunos de ellos cumplen sus sueños, aprovechan el momento e incluso ganan premios.

Famosos Tigre de 1998

Shawn Mendes

Paulo Londra

Abraham Mateo

Manu Ríos

Conan Gray

Ariel Winter

Elle Faning

Famosos Tigre de 1986

Lady Gaga

Mario Casas

Irina Shayk

Sergio Ramos

Lindsay Lohan

Robert Pattinson

Natti Natasha

Drake

Alba Flores

Rafa Nadal

Emilia Clarke

Yon González

Famosos Tigre de 1974

Risto Mejide

Leonardo DiCaprio

Jimmy Fallon

Penélope Cruz

Sarah Pulson

Amy Adams

Victoria Beckham

Mario Vaquerizo

Mónica Naranjo

Itziar Ituño

Paco León

Christian Bale

Kate Moss

Robbie Williams

Famosos Tigre de 1962

Ferràn Adrià

Tom Cruise

María del Monte

Jon Bon Jovi

Demi Moore

Jim Carrey

Carlos Lozano

Famosos Tigre de 1950