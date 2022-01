13 canciones para despedir enero de 2022

Despedimos el 2021 con varios temazos de nuestros artistas favoritos y quisimos repetir lo mismo para dar la bienvenida al 2022. Pese a que los contagios por el coronavirus seguían creciendo y sin poder celebrar el Año Nuevo en condiciones, no nos quitaron las ganas de bailar y disfrutar con la música.

Ahora, estamos a punto de acabar el primer mes del año y ya hemos escuchado nuevas canciones que tienen pinta de convertirse en los próximos hits musicales del 2022. Así que para aprovechar el fin de semana, desde LOS40 te hemos seleccionado una serie de canciones que debes de escuchar para poder recibir febrero, el mes del amor, con más ganas que nunca.

¡Toma nota y añádelas a tu playlist favorita!

1. Adele - Easy On Me

Adele tenía que encabezar nuestra lista con su canción Easy On Me, con la que podíamos conocer el lado más personal de la cantante. Una balada que, desde los últimos meses, se ha convertido en el tema favorito de las emisoras de radio, de los centros comerciales, de nuestros vídeos de Tiktok, de nuestras playlist favoritas... y un largo etcétera. Así que no podemos dar la bienvenida a febrero sin volver a escucharla.

2. Rosalía y The Weeknd - La Fama

Rosalía y The Weeknd tampoco podían faltar. La Fama es la canción que inició la etapa de Montomami, el próximo álbum de la catalana y al que seguimos esperando con ansias. Esta bachata nos cautivó desde el primer momento, ya que se trata de una colaboración absolutamente estelar. ¡Y donde escuchamos a Abel Tesfaye cantando en español!

3. Aitana y Nicki Nicole - Formentera

Una de las mejores canciones que despidieron el 2021 fue Formentera de nuestra querida Aitana y Nicki Nicole. La química entre ambas artistas se demostró, sin duda, en este pop electrónico que nos hizo bailar sin parar y del que todavía seguimos disfrutando.

4. Camilo - Pesadilla

Camilo es de esos artistas que cuando lanza una canción sabes que se convertirá en un hit musical. Pues esto ocurrió con Pesadilla, que no solo fue todo un éxito, sino que nos sorprendía una vez más con su talento y con nuevos sonidos pegadizos del tema. Esta divertida canción es ideal para dar comienzo al mes del amor.

5. Pablo Alborán - Soy Capaz

Es el turno de Pablo Alborán con Soy Capaz, una preciosa balada que nos ponía la piel de gallina con solo escucharla. El malagueño también es protagonista de esta lista, ya que sus nuevas canciones, como El Lobby con Micro TDH o Llueve Sobre Mojado Aitana y Álvaro de Luna, nos han ido acompañando durante los últimos meses. ¡Y qué gran compañía!

6. Sebastián Yatra y Guaynaa - Chica Ideal

Sebastián Yatra no podía faltar en la despedida de enero. Chica Ideal junto con el puertorriqueño Guaynaa fue uno de los mejores temas que se ha escuchado en los últimos meses. Ahora, en pleno 2022 y con Dharma recién estrenado, Chica Ideal vuelve a ser la protagonista ya que se trata de la decimoquinta pista de este nuevo trabajo del colombiano. ¡Añádela a tu playlist!

7. Nathy Peluso - Vivir Así Es Morir de Amor

Nathy Peluso ha sido la estrella de nuestras listas de canciones en numerosas ocasiones. ¡Y es que no nos extraña! Vivir Así Es Morir de Amor supuso un gran reto para la argentina, ya que no solo versionaba un clásico de Camilo Sesto, sino que fue la canción con la que la cantante exploraba y ampliaba sus capacidades musicales. Sin duda, fue uno de los hits musicales que marcaron el 2021 y que vuelve a hacerlo con nuestro primer mes del 2022.

8. Years & Years y Galantis - Sweet Talker

Olly Alexander, el artista que da vida a Years & Years, unía fuerzas con Galantis y nos sorpendía con este dúo para lanzar Sweet Talker, un single dance como adelanto de su próximo disco, Night Call. Sin duda, esta canción no podía quedarse atrás en la bienvenida de nuestro febrero.

9. Pignoise - Huesos

Un poco de rock de los 2000 nunca viene mal para empezar un nuevo mes lleno de energía. Por eso, Pignoise nos regalaba Huesos, su nuevo single tras Una Sensación y que llegaba como otro adelanto de su nuevo disco, Diversión. ¡Pon ritmo a tu fin de semana!

10. Rauw Alejandro y Chencho Corleone - Desesperados

Desesperados de Rauw Alejandro y Chencho Corleone era la pista sorpresa que faltaba en VICE VERSA. ¡Y menudo temazo! Un single con puros sonidos del género urbano que nos dejaba boquiabiertos y con ganas de escuchar más del boricua. Así que no dudes en escucharla al máximo este fin de semana y empezar a tope el febrero.

11. Ana Mena - Música Ligera

En noviembre de 2021, la malagueña nos sorpendía con Música Ligera, su nuevo single y que lanzaba ya pequeños guiños sobre su actuación en Eurovisión. Con esta canción, Ana Mena revivía los sonidos del pop sesenteros y los mezclaba con los urbanos para hacernos bailar al ritmo de la música.

12. Despistaos, Cepeda, Martín (Dvicio) - Demasiado Tarde

Demasiado Tarde es otra de las colaboraciones con acento español más destacadas del 2021. Así fue como Despistaos se unía al pop de Cepeda y al de Martín de Dvicio en su nuevo sencillo para hacernos bailar con esta variedad de géneros exquisitos.

13. Álvaro de Luna y Lola Índigo - Mañana

Álvaro de Luna y Lola índigo nos regalaba Mañana, su nueva colaboración donde la superación personal y valorar las pequeñas cosas eran los temas principales. Con esta canción nos despedíamos del 2021 y ahora lo volvemos a repetir con enero, otro mes lleno de grandes novedades musicales.