Rafa Nadal hace historia en el tenis y Antonio Orozco, Toñi Moreno o Luis Fonsi se deshacen en halagos

Rafa Nadal ha vuelto a hacer historia tras ganar el Open de Australia del que tanto se ha hablado en las últimas semanas por la no participación de Djokovic tras ser deportado del país por no estar vacunado.

Más de cinco horas de partido en las que el manacorí tuvo que remontar dos sets en contra demostrando una vez más que es un gran ejemplo de lucha y superación. Él mismo ha reconocido que ha sido su victoria más inesperada.

Ganó a Medvedev, el ruso de dos metros que pronto será el nº1 del tenis mundial, en un partido épico que ha pasado a la historia por haber sido el 21º Grand Slam de Nadal, superando a Djokovic y Federer.

13 años después, el tenista mallorquín ha ganado su segundo Open de Australia sumando más logros a su extensísimo palmarés. Y claro, tanto talento no pasa desapercibido y ha sido aplaudido en redes. Eso nos ha permitido descubrir la cantidad de amigos que tiene Nadal y la admiración que despierta en todo tipo de personajes.

Miguel Ángel Muñoz

“Eres el mejor DE LA HISTORIA del tenis @rafaelnadal 💪🏻 Qué suerte poder disfrutar de tu carrera como deportista durante tantos años! Gracias! No he conocido nunca a una persona con unas capacidades tan excepcionales como las tuyas que, además sea un tipo estupendo! Bravo por ti! Me alegro infinito de tu triunfo de hoy! Me has emocionado mucho! 🙌🏼 ❤️ #VamosRafa”.

Antonio Orozco

“Que barbaridad. .. @rafaelnadal INSPIRACIÓN PURA No existe el adjetivo para describir a alguien tan extraordinario. #Dios y me quedo corto!! ❤️”.

Sebastián Yatra

“21 🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾 sólo tú Rafa 🏆👏🏻🔥💫🌏🙏🏻”.

Toñi Moreno

“Me pondré este partido cada vez que piense en rendirme. Gracias @rafaelnadal GRACIAS !!!!!!”.

Luis Fonsi

“Felicidades campeón!!! El mas grande de todos los tiempos 🙌🏼 @rafaelnadal 🎾”.

Aluvión de felicitaciones

Estos son sólo unos ejemplos de los muchos mensajes que ha recibido Rafa Nadal. El mundo del entretenimiento, la política y, por supuesto, del deporte, se han deshecho en halagos hacia Nadal por el que sienten una admiración que se ha ganado a pulso de sacrificio y lucha.

¡Enhorabuena Nadal!