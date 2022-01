Cuando Axl Rose (Guns N' Roses) fue el vocalista de AC/DC durante una gira: “Aluciné, me sentí muy orgulloso”

A la vista de lo que la historia del rock nos ha enseñado, no es una novedad que AC/DC tenga que buscar un sustituto a los mandos del micrófono. Pero lo que sucedió en 2016, cuando Axl Rose (Guns N' Roses) fue su vocalista durante una gira, es un caso digno de estudio.

Como decimos, los autores de la autopista al infierno más famosa de la música tuvieron que cambiar de cantante en más de una ocasión. El primero fue Dave Evans, que tan solo duró un par de años, hasta que los caminos de los hermanos Angus y Malcolm Young y Bon Scott se cruzaron.

La trágica muerte de Scott en 1980 (tras grabar álbumes míticos como High Voltage o Highway To Hell) necesitaba un reemplazo. Brian Johnson debutó ese año en Back in Black, manteniéndose en el puesto hasta sus problemas de salud de hace tan solo unos años.

En 2015, saltó la noticia de que el cantante de AC/DC debía dejar de cantar si no quería perder su audición. Evidentemente, tuvo que dar un paso a un lado y no participar en la gira mundial que estaba prevista con motivo del disco Rock or Bust (2014).

Sonaron muchos nombres para sustituirlo pero, finalmente, unas fotos de Axl Rose y Angus Young entrando en una sala de ensayo revelaron el secreto: el vocalista de Guns N' Roses iba a girar con AC/DC en el Rock or Bust Tour.

Axl Rose y Angus Young, juntos con AC/DC en Mánchester, Reino Unido, el 9 de junio de 2016 / Shirlaine Forrest/WireImage

El mismo año de la reunión de Guns N' Roses... pero Slash lo tuvo muy claro

La gran coincidencia de todo este asunto es que 2016, año de la gira de los australianos, era también el mismo año en que Guns N' Roses se reunía (casi) al completo. Al menos, así lo hicieron tres de sus pilares: Axl Rose, Slash y Duff McKagan.

A pesar de la apretada agenda de Rose, lo que tenía sobre la mesa era una propuesta irrechazable. Eso mismo pensó Slash sobre el tema, algo que al público general le pudo resultar chocante dada la complicada relación que mantuvieron en los años anteriores: "Para nada, ¡Era AC/DC, tío! Solo el hecho de que se lo pidieran fue genial, trabajó muy duro", afirmó el guitarrista en una reciente entrevista para la revista Classic Rock.

"Me pasé por un concierto en Londres y fue fantástico. Aluciné, especialmente cuando cantó el repertorio de Bon Scott. Me sentí muy orgulloso en ese momento, la verdad", desveló.

Así fue el primer concierto de aquella gira

Un servidor puede corroborar cada una de las palabras del guitarrista de la chistera más famosa del rock, ya que estuvo en el primer concierto de aquella gira. Fue el 7 de mayo de 2016, en Lisboa. Lo que parecía que iba a ser un show pasado por agua tras una tarde de lluvias torrenciales en la capital de Portugal no tuvo ni una gota. Como si de un pacto con el diablo se tratase, las nubes se hicieron a un lado y los rayos de sol le mostraron a los asistentes el camino hacia el imponente escenario en el Passeio Marítimo de Algès.

El espectáculo dio el pistoletazo de salida y Axl Rose ofreció la mejor versión que se recuerda en los últimos años del que fuera uno de los grandes vocalistas del mundo entre finales de los 80 y los 90, cuando sus Guns N' Roses reinaban en el panorama musical internacional.

Y, para mayor dificultad, tuvo que estar las dos horas de concierto en una silla debido a la rotura de pie que había sufrido en los ensayos. Pero no era una silla cualquiera, sino el trono que Dave Grohl (líder de Foo Fighters y otrora batería de Nirvana) utilizó con su banda cuando él se había roto una pierna y le prestó al bueno de Axl.

AC/DC debutó en Lisboa con Axl Rose en la voz

Eso sí, el protagonista indiscutible de ese concierto (y de la gira) fue un Angus Young absolutamente pletórico e incansable. Corriendo de un lado a otro del escenario con ese paso estrella que algo antes hizo Chuck Berry, hizo gala de algunos de los riffs más aclamados de la historia: Highway To Hell, Thunderstruck, Back in Black...