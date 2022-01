Cheslie Kryst, Miss EE.UU. 2019, pierde la vida tras arrojarse desde lo alto de un rascacielos de Manhattan

Ahora que la salud mental es un tema de conversación en foros públicos y que el suicidio ha dejado de ser un tema tabú, empezamos a darnos cuenta de la gran problemática que hay en este sentido y que antes quedaba escondida. Es un problema real que nos lleva a contar historias como la de Cheslie Kryst, una mujer de 30 años que fue Miss EE.UU. en 2019 y que se ha suicidado este fin de semana.

Su cuerpo fue encontrado a las 7 de la mañana en el Edificio Orión, un lujoso rascacielos en el centro de Manhattan, cerca de Times Square, en el que residía. Se arrojó por la ventana no sin antes dejar una nota de suicidio en la que legaba todas sus pertenencias a su madre, como informa The New York Post.

“Era una parte muy querida de la gran familia de Extra”, compartía en un comunicado el programa de entretenimiento en el que trabajaba. Y es que había encontrado en los medios de comunicación su hueco.

Una mujer de proyectos

Nació en Michigan y había estudiado Derecho y Negocios y, antes de ganar su título de belleza había ejercido como abogada y había fundado White Collar Glam, un blog de moda. Tenía muchas inquietudes y valor para enfrentarse a todos los retos. El pasado día de Reyes decidió inaugurar su primer canal de youtube.

Ahora todos esos proyectos se han paralizado. Su familia ha pedido intimidad y respeto en estos duros momentos y han expresado, a través de un comunicado, cómo “su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza". Y las palabras de cariño no quedaban ahí: "Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss USA y como presentadora de EXTRA, pero lo más importante como hija, hermana, amiga, mentora y colega, sabemos que su impacto perdurará”.

“Que este día te traiga descanso y paz ❤️”, escribió en su cuenta de Instagram antes de quitarse la vida. “Siempre fuiste muy amable y llena de luz. El último modelo a seguir con mucho que ofrecer al mundo. Descansa en paz dulce Cheslie ❤️🕊😞”, compartía Olivia Culpo. Los mensajes de despedida se multiplican cada hora que pasa.