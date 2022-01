Ya conocemos la opinión de la madre de Elena sobre el edredoning de su hija en ‘Secret Story’ con Alberto

Elena está viviendo su concurso con total libertad en Secret Story. De ahí que se haya pensado mucho el protagonizar la primera carpeta de esta segunda edición. No tardó nada en hacer edredoning con Alberto por el que había sentido una atracción desde el primer momento.

Eso sí, una vez se supo nominada, no ha podido dejar de llorar al pensar en las consecuencias de sus actos. “Mi vuelta va a tener una consecuencia y yo no sé si voy a poder volver a mi casa. El miedo más grande mío es enfrentarme a mi madre porque sé que a mí me va a machacar en cuanto salga y, por eso, esperaba hacerlo un poco más tarde. Me va a hacer la vida imposible”, decía sobre la reacción que prevé de su madre.

“No pienses en cosas que no han pasado. A las malas, te queda una semana, lo primero…”, le decía Alberto que intentó tranquilizarla. “Si no es por eso, es que mi madre me da mucho miedo, me da muchísimo miedo. No lo entiendes”, respondía ella.

Pero el barista lo tiene claro. “Te vienes a Madrid y mi madre te va a cruzar, pero con los brazos, te va a coger con los brazos”, le decía para intentar calmarla. Pero lo tiene difícil porque Elena no puede dejar de pensar en su madre que asegura que la va a machacar. Ni que fuera un ogro.

Consejos para Elena

Rafa le ha recomendado que esta semana se separe de Alberto y rece y que luego su familia elija con qué semana se queda su madre. Alatzne, sin embargo, le ha dicho que lo que ha hecho, hecho está, que se olvide de todo. Pero Elena sigue hablando del pánico que le da reencontrarse con su madre.

Claro que, lejos de separarse de Alberto, Elena ha seguido escondiéndose bajo las sábanas con él. Eso sí, las cámaras se apartan y, de momento, no nos han mostrado las imágenes de ese edredoning. Algo que reivindicaba Eduardo Navarrete en plató que no ve la necesidad de tener que ver el gotelé del techo.

Pero en plató había alguien con más información sobre la madre de Elena y lo que está pensando realmente. Cecilia, amiga de la concursante tenía algo que decir. “Primero decir que Elena se había acercado a hablar con Carmen y Carmen le dijo ‘ahora no es el momento’ y veo la actitud de Carmen… el público le ha dado un poder a Carmen y a ver qué hace con ese poder, si lo usa para destruir y guardar rencor o para relajarse y disfrutar el concurso con sus compañeros”, empezaba diciendo.

La opinión de la madre

Pero Toñi Moreno le explicó que aparte del empujón de Carmen y la mentira de Elena respecto a eso, le dejó claro que lo que le interesaba realmente es lo que piensa la madre de Elena sobre la relación de su hija.

“He hablado con la madre de Elena, ella me dijo, palabras textuales, que respeta la decisión de su hija, que ella es adulta y que tiene el apoyo de su familia y también de sus amigos”, decía Cecilia.

“Yo, si me pongo en su lugar, a mí tampoco me gustaría que mis padres me estén viendo en esa situación. Lo hijos, a veces, también rompemos u poco los moldes. Ella ve a su familia muy tradicional y a veces rompemos los moldes, que eso también está bien, no hay que temer”, continuaba explicando Cecilia.

Toñi tiene claro que está temiendo ese reencuentro con su madre. “Cuando se reencuentre con su madre se va a sentir aliviada”, aseguraba.

La suegra también opina

También estaba en plató la madre de Alberto de la que siempre habla con mucho cariño. El concursante ha dejado claro que admiraba a su padre y que cuando su madre se quedó viuda, la animó a rehacer su vida con otra pareja. Es el amor que siente por su madre.

Eso sí, hasta ahora solo le ha presentado a una mujer, su ex mujer. No le ha presentado a ninguna otra novia. Cuando la presentadora le preguntó si realmente le gustaba Elena, fue sincera: “A mí sí, pero no la conozco, no puedo juzgarla. La veo que es muy espontánea, salta rápido, es una chica que la dice ‘no te metas porque sales salpicada’. Es lo que veo ahí, pero no he tratado con ella”.

“No puedo entrar en los sentimientos de mi hijo ni de nadie. Yo le veo a mi hijo ojitos de que le gusta. El otro día, cuando estuvo ella de bajón, le vi que lo pasó mal”, añadía sobre lo que ha visto de su hijo.

Paso a paso, primero hay que ver si Elena es la que ostenta ese porcentaje tan alto de votos.