Amaia y Jaime Lorente, sobre la salud mental en ‘Salvados’: “Cuando conseguí lo que quería, al pozo”

Desde que se inició la pandemia, uno de los problemas de nuestra sociedad que comenzó a tener algo más de visibilidad es el de la salud mental (sobre todo, en los jóvenes). Para hablar de ello en primera persona, Amaia y Jaime Lorente han sido dos de los protagonistas del último Salvados.

El programa de La Sexta presentado por Gonzo (antes, por Jordi Évole) contó con la cantante y el actor para dar voz a un asunto que, por suerte, está cada vez más en nuestras conversaciones. Estos dos artistas, tras alcanzar la fama con Operación Triunfo y La Casa de Papel, vieron cómo sus vidas cambiaron por completo, pero no mejoraron. Más bien, todo lo contrario.

Estos dos invitados se sentaron junto al presentador, el coordinador del PSICAL y otros dos jóvenes que también relataron su experiencia con las redes sociales, un futuro con pocas expectativas y, por supuesto, la pandemia.

"Cuando conseguí lo que quería, al pozo"

"Desde que terminó Operación Triunfo, estuve un año entero sin ser consciente de lo que había pasado", confesó Amaia. "Estaba dejándome llevar, con el cerebro en otro sitio... Yo había querido siempre dedicarme a la música y de repente me di cuenta de que eso no era lo que me había imaginado".

"Me sentía que no tenía derecho a sentirme mal. Lo tienes todo, una casa, dinero, amigas... estaba prejuzgándome un poco y quitándome el derecho a estar mal". Esas fueron las palabras de la solista tras ganar OT.

Jaime Lorente pasó por algo muy similar después del éxito de La Casa de Papel: "Lo principal que me ha pasado que me ha hecho sufrir es estar triste. Como una cosa perenne, estar triste todo el tiempo. La relación que he tenido con mi trabajo nunca ha sido el éxito".

Antes de la fama que le dio la serie era feliz con mucho menos de lo que tiene ahora: "Montaba escenarios, hacía una función por 20 pavos y una cerveza y era feliz. De repente, La Casa de Papel lo revienta y soy una persona triste. Ahora que lo he reventado y estoy consiguiendo lo que siempre he pensado que quería conseguir, al pozo".

Además, el actor que dio vida a Denver quiso dejar claro que hablar de salud mental debe ser normal: "No me parece nada heroico venir a hablar del tema. Me parece normal".

Por otro lado, al escuchar lo que uno de los jóvenes decía sobre "las vidas perfectas" que proyectan los famosos en sus redes sociales, no dudó en decir que "es mentira, absolutamente mentira".

Este programa, emitido ayer, domingo 30 de enero, ha recibido una gran acogida por los telespectadores. Así lo han demostrado las redes sociales, propiciando numerosos comentarios positivos y repitiendo las palabras de Jaime: es normal hablar de salud mental.