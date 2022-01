Doja Cat pelea con alienígenas para rescatar a su gata en ‘Get Into It (Yuh)’: ¡Mira el vídeo!

Doja Cat se ha convertido en una de las cantantes del pop más exitosas de la industria. Tras su hit en 2020 con Say So, Doja se hizo un hueco en el panorama musical y que hasta ahora ha sabido cuidarlo muy bien. Por eso, en junio de 2021 la rapera nos sorprendía con su tercer disco, Planet Her, un repertorio lleno de canciones sensuales y ritmos pegadizos.

Ahora, en pleno 2022, la estadounidense ha querido regalarnos más novedades musicales para seguir disfrutando de su pop, rap y dance-pop. Doja Cat ha estrenado el pasado 30 de enero el videoclip de Get Into It (Yuh), donde nos cuenta una historia llena de mucha ficción. ¡De película!

Y es que Get Into It (Yuh) pertenece al último trabajo de la cantante, que vio la luz el año pasado y con el que enamoró a millones de fans. Asimismo, la canción llegó a convertirse en tendencia en Tiktok, aunque no es la primera canción suya que lo es. Say So, Woman o Kiss me more han sido otros hit en la aplicación. Es imposible no bailar con estos temazos...

Sobre su videoclip

Una buena canción debe de ir acompañada por un buen videoclip. Por eso, el videoclip de Get Into It (Yuh) llega como si se tratara de una película de ficción, llena de alienígenas y poderes fantásticos. Para ello, han contado con la dirección de Mike Diva, que ha trabajado para otros artistas como Lil Nas X o Run the Jewels, y producida por Lord Danger.

La historia se centra en nuestra protagonista (Doja) que es una comandante especial y descubre que su gatita ha sido secuestrada por unos alienígenas. A partir de este momento, se declara la guerra entre las divas felinas y los alienígenas enemigos. Hay disparos láseres, escudos y bailes sensuales... Finalmente, Cat le gana la batalla con sus movimientos prohibidos y rescata a su fiel compañera felina.

Está claro, que Doja Cat es una artista de pies a cabeza y no solo por las increíbles canciones que ha ido lanzando, sino por su capacidad creativa a la hora de realizar clips que deja a más de uno boquiabierto.

Doja Cat, una de las confirmadas para los Brit Awards 2022

El coronavirus no ha sido, no es ni será un obstáculo para disfrutar de la buena música en directo, porque el próximo 8 de febrero tendrá lugar la celebración de la 42º edición de los Brit Awards 2022. Y por ahora tenemos a Ed Sheeran, Doja Cat o Liam Gallagher entre los artistas confirmados. Por lo que tendremos una oportunidad de ver a la rapera en directo... ¡por Europa y por primera vez en Reino Unido!

Además, Doja no solo irá a cantar, sino que también irá por las dos nominaciones que ha recibido en las categorías de Mejor Artista Internacional y Mejor Canción Internacional por Kiss me more con SZA. Ahora, nos toca seguir esperando a que llegue el 8 de febrero para verla tan diva como siempre.