Amaia Salamanca desveló el tipo de relación que tuvo con Miguel Ángel Silvestre en “Sin tetas no hay paraíso”

Amaia Salamanca se aventuró a protagonizar una nueva entrega de Planeta Calleja en la que el presentador le acompañó hasta Kirguistán. Allí, ambos recorrieron una ruta de trashumancia a caballo pastoreando ovejas, compartieron una noche en una yurta en praderas de alta montaña y un trekking por la legendaria Ruta de la Seda.

Ella aseguró que le gustaría protagonizar una serie o película de acción, y por ello llamó a Jesús Calleja para que la llevara a cualquier lugar: "Yo digo que sí a todo, excepto al frío", aseguró. Algo que el presentador confirmó sorprendido por la buena actitud de la actriz.

La aventura en Asia Central arrancó en la capital de Kirguistán, Biskek, centro político, económico y cultural del país, donde visitaron un mercado típico, en el que siglos atrás paraban los mercaderes de la Ruta de la Seda en su camino desde China a Occidente.

Desde allí, viajaron hacia el centro de este territorio hasta llegar a Song Kol, lago de alta montaña de aguas cristalinas, donde fueron acogidos por una familia nómada kirguís y fueron testigos de un partido de kok-boru, un ancestral deporte ecuestre. Tras dormir en una yurta, vivienda tradicional de los pueblos mongoles, acompañaron a caballo a los nómadas en su trashumancia hacia tierras bajas pastoreando ovejas durante una jornada.

El periplo prosiguió y durante tantas horas, Calleja preguntó a Amaia por cómo llegó a ser actriz. "Estaba estudiando la carrera de empresariales y me presenté a un casting para la serie SMS. Seguro que lo hice muy mal pero me cogieron", recordó.

Tras ello llegó el papel que la encumbró: el de Catalina en Sin tetas no hay paraíso. "Me pedían fotos, me perseguía la prensa rosa, me preguntaban siempre por Miguel Ángel Silvestre", narró ejemplificando el éxito que tuvo aquella ficción.

Un revuelo que el presentador recordaba y por ello quiso preguntarle directamente si se habían "enrollado" ambos actores fuera de la serie. Ella tardó unos segundos en contestar y fue contundente: "He dejado un silencio dramático pero... No. Él es maravilloso como compañero, disfrutamos haciendo la serie. Pero nada más allá".

De esa manera continuaron con un descenso en bicicleta de montaña atravesando el majestuoso paso de los 33 Loros y prosiguiendo la ruta hacia el sur hasta Tash Rabat, un antiguo edificio utilizado por los mercaderes en la Edad Media. Después de pasar la noche en un albergue y recuperar fuerzas, emprendieron el ascenso al Panda Pas en un trekking de 25 kilómetros que los llevó hasta 4050 metros de altura, donde culminaron el viaje con las espectaculares vistas del lago Chatyr-Kul que separa Kirguistán de China.