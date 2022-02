Broncano mostró su decepción con el Benidorm Fest: “Fue un engaño absoluto. RTVE me ha robado”

Tras una semana sin aparecer por La Resistencia por haber dado positivo en Covid, este lunes David Broncano volvió a su programa de Movistar+.

El presentador aseguró que no había visto ninguno de los programas presentados por sus "sustitutos": desde Grison, a Ricardo Castella, pasando por Candela Peña y Jorge Ponce.

Pero lo que sí confesó haber visto fue el Benidorm Fest. "Vi un trozo" confesó a Inés Hernand que aparecía en plató para hacer balance de su experiencia. Y, aunque dijo que podía preguntarle cualquier cosa, también advirtió que respondería lo que quisera.

Así, el presentador transmitió su opinión sin pelos en la lengua: "Fue un engaño absoluto. Un tongo increíble. RTVE me ha robado". Añadió: "¿Quienes eran los expertos? Sé que te estoy poniendo en un compromiso porque no puedes rajar pero no tenía ningún sentido, había canciones guapísimas, como la de las chicas gallegas... hasta mandé un sms yo. Pero fue un voto sesgado por ellos", señaló.

Inés tenía otra opinión mucho más poistiva: "Ha sido un éxito. Ha traído a público heterosexual y 'SloMo' es la canción favorita de Europa ahora. Rigoberta ahora tiene más bolos que Sergio Dalma y ha ganado una chica muy válida. Chanel no se merecía lo que ha recibido".

En eso sí estuvo de acuerdo Broncano, que culpó al jurado de lo que provocó contra la ganadora. Pero sí apuntó lo siguiente: "La muchacha es válida, pero la canción es Ciudadanos".