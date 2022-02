Aitana protagonizará una serie en Disney + junto a Miguel Bernardeau titulada ‘La última’

¿Estás sentadx? Porque vas a necesitar estarlo para asimilar esta noticia: ¡Aitana se estrena en el mundo de la interpretación! Lo hace por todo lo alto, protagonizando la nueva serie española de Disney+. ¿Lo mejor? No estará sola. Su pareja, el actor Miguel Bernardeau, también estará en ella. Se llamará La última y empieza su rodaje este mismo mes de febrero.

La pareja, que lleva saliendo desde 2019, han sido los últimos fichajes de Disney España para protagonizar esta apuesta audiovisual de la que apenas sabemos nada. Y es que se ha convertido en la sorpresa.

Han sido los propios artistas quien, a través de sus redes sociales, han compartido la noticia. Lo han hecho junto a un vídeo donde aparecen juntos, corriendo hacia unas escaleras. ¿Nos querrán decir algo?

Aitana ha compartido las siguientes palabras con sus seguidores y seguidoras, mostrando las ganas que tiene de empezar este nuevo proyecto:

"Gracias a Disney+ por esta oportunidad. Aquí comienza La última, serie que protagonizo junto a Miguel Bernardeu. Mi primera vez en el mundo de la interpretación. Hay nervios, pero vamos con todas. Después de mucha preparación empezamos a rodar ya".

Por su parte, Miguel Bernardeau ha asegurado que está flipando con este nuevo proyecto. ¡Seguro que le ha dado más de un consejo a su pareja a la hora de actuar!

Sobre 'La última'

La Última es un retrato generacional sobre la madurez, la lucha por abrirse camino, el amor, la complicidad y el poder de la amistad. Es la historia de Candela (Aitana Ocaña), una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante. Su vida cambia una noche cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego (Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional. Aquí comienza La Última, una historia de superación, decepción, ilusión, valentía y empoderamiento.

La producción de La Última que contará con 5 episodios, ha sido encargada a Grupo Ganga, creadores de Cuéntame cómo pasó, la serie española más longeva y premiada de la televisión española y nominada al premio Emmy como Mejor Serie Internacional (2003). La nueva serie original de Disney+ estará dirigida por Eduard Cortés (“Merlí”) y Abigail Schaaff (“El Ministerio del Tiempo”). Anaïs Schaaff (“Isabel”, “El Ministerio del Tiempo”), Jordi Calafí (“Malaka”, “El Ministerio del Tiempo”) y Joaquín Oristrell (“Cuéntame”, “La Tribu”) son los creadores.

Primeras declaraciones sobre la serie

Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ en España, ha afirmado: “’La Última’ refuerza el ambicioso proyecto de la producción original de Disney+ en nuestro país. Hemos reunido a un potente equipo creativo y artístico para contar una historia que sabemos que conectará con espectadores tanto de nuestro país como del resto del mundo”. “Además” continúa Fábregas, “poder contar con el talento de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau, ambos iconos generacionales con un gran prestigio en sus ámbitos profesionales, es un auténtico privilegio que estamos seguros de que elevará a “La Última” a la categoría de fenómeno, con un increíble impacto a nivel internacional.”

Aitana es el fenómeno musical del momento. Fue la artista española más escuchada en Spotify en 2021, acumulando más de 100 millones de reproducciones globales, y ha recibido prestigiosos galardones nacionales e internacionales a nivel discográfico y por sus actuaciones en directo.

Aitana ha asegurado: “Este será el primer proyecto del que formo parte como actriz, me siento muy entusiasmada y con muchas ganas, voy a dar el máximo. Estoy muy feliz también de poder aportar parte de mi mundo musical a la serie, y de poder compartir esta experiencia única con un equipo de personas maravillosas”.

Miguel Bernardeau es un actor español conocido internacionalmente por su papel de Guzmán en la serie de “Élite” (Netflix). Recientemente ha estrenado la serie “Todo lo otro” (HBO Max), y tiene pendiente el estreno de “1899”, la nueva serie de los creadores de “Dark” (Netflix). En cines, ha participado en películas como “Ola de crímenes”, de la directora Gracia Querejeta, “Es por tu bien”, de Carlos Therón, y “Josefina”, de Javier Marco.

Aitana: un sueño hecho realidad

Durante los últimos años, Aitana ha hablado en varias ocasiones sobre sus ganas de lanzarse al mundo de la interpretación. De hecho, en una entrevista para LOS40 de 2020, ya habló de sus planes de hacer algo en el mundo de la actuación:

"Obviamente es algo en lo que pienso mucho. Es algo que me inspira y me llama mucho la atención, pero me da mucho miedo no valer para ello. Soy cantante, no actriz. Sin embargo, me gustaría prepararme para poder serlo o por lo menos para ver cómo me siento. Cómo es estudiar interpretación y ver cómo me voy desarrollando. Lo quiero hacer y está pendiente. De hecho, creo que voy a empezar ya. Si luego salen proyectos...depende. No quiero solo por ser Aitana"