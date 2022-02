20 años de la visita de Will Smith a LOS40: “Me puse chistoso otra vez”

Encarnar a Muhammad Ali fue difícil para Will Smith. Incluso doloroso. Había engordado 15 kg y tuvo que poner su vida "en modo serio". Por eso, aunque le costó enfundarse en el traje de 'Hombre de Negro', la comedia de ciencia ficción supuso para él una bocanada de aire fresco: "Me puse chistoso otra vez". Hace ahora 20 años que el actor, hoy favorito en la carrera por la estatuilla al Oscar 2022 a Mejor Actor (por El método Williams), visitaba el estudio de LOS40. Habló con Tony Aguilar de Men in black II y de Born to reign, su tercer álbum. También lanzó un mensaje a su "enemigo" Eminem. Y todo en un casi perfecto castellano.

Men in black II

En 1997 Men in black se convirtió en una de las películas más taquilleras del año. Sin ir más lejos, en España fue el tercer filme más visto, justo después de Titanic y de El mundo perdido: Jurassic Park. También la canción Men in black, el debut en solitario de Will Smith después de su trabajo junto a DJ Jazzy Jeff, alcanzó una enorme repercusión: fue nº1 en varios países y ganó un Grammy en 1998 como Mejor Interpretación de Rap en Solitario.

El gran éxito del tándem formado por Tommy Lee Jones y Will Smith, y de sus aventuras encarnando a los agentes Kay y Jay (o K y J) vigilando la actividad alienígena en la Tierra, dio pie a dos entregas más. La segunda, Men in black II, se estrenó en los cines españoles en el verano de 2002. Algunos meses antes, el mismísimo Agente Jay entraba en el estudio de LOS40 (sin gafas y sin traje negro) y charlaba con Tony Aguilar.

Will Smith, en un retrato promocional para 'Men In Black', 1997 / Columbia Pictures/Getty Images

"Me puse chistoso otra vez"

Smith rodó la segunda parte de la comedia de ciencia ficción justo después de haber interpretado al boxeador Muhammad Ali en el drama biográfico Ali (2001), con el que había logrado su primera nominación al Oscar a Mejor Actor. El artista de Filadelfia tenía ya ganas de volver a hacer reír a su público, de ponerse "chistoso otra vez":

"Disfruto haciendo toda clase de películas. Cuando ruedo una película como Ali, mi vida es muy seria, mi mente está en un estado muy serio. Pero cuando ruedo una película como Hombres de negro, mi vida es chistosa. Era difícil ir de Ali a Hombres de negro. Dos o tres semanas antes, me puse chistoso otra vez".

Y es que para convertirse en el icono del boxeo Cassius Clay/ Muhammad Ali, además de "ponerse serio", sufrió una transformación muy dolorosa. Según explicaba en LOS40: "Para hacer Ali engordé 15 kilos. Me dolía la espalda, las rodillas, los tobillos. Era muy difícil pasear con tanto peso encima. Pero a mi esposa le gustó mucho". Por eso, cuando empezó el rodaje de Men in black II, tuvo problemas para enfundarse el traje de Hombre de Negro. "Ali fue difícil para mi" reconocía en Fan Club.

"Me siento como el médico que ve que sus pacientes mejoran"

Men in black II supuso un alivio para Will Smith. Regresaba a la comedia, al cine para todos los públicos: "quiero hacer películas familiares para mis fans". Y volvía a provocar la risa: "Me gusta hacer reír a la gente. Cuando voy al cine, me siento en las butacas del fondo, y si veo que el público se ríe por mi interpretación, me siento como el médico que ve que sus pacientes mejoran".

"Más chistosos que Laurel and Hardy"

En la segunda entrega de Hombres de negro, aparecen los hijos de Smith: Trey (que tenia entonces 10 años) y Jaden (de 4 años). El motivo no fue otro que poder estar más tiempo con ellos: "Oh, sí. Trabajo muchos meses al año. Necesito tener a mi familia conmigo. Si mi familia trabaja conmigo también, es más fácil para nosotros permanecer juntos". La hija de Tommy Tommy Lee Jones, también figura en el film. Es la niña que está en el apartamento en el que J, K y los gusanos adquieren armas.

Los dos 'hombres de negro', además de ser grandes amigos en el terreno personal, forman una pareja cómica al nivel de El Gordo y el Flaco. Eso al menos es lo que pensaba Smith: "Es mi amigo. Creo que, como pareja cómica, es la gran pareja de la historia. Más chistosos que Laurel y Hardy (El Gordo y el Flaco), más chistosos que Tom y Jerry".

"La primera película fue muy exitosa. La segunda es mucho mejor. Es más chistosa, los efectos especiales son mucho mejor. Ojalá que los fans vayan a verla porque está muy bien", confesaba Will Smith. Sus deseos se cumplieron porque los fans fueron a verla y en 2012 volvió a co-protagonizar la tercera parte junto a su amigo Lee Jones y Josh Brolin.

Un dueto con su mujer y la guitarra de los Gipsy Kings

Will Smith presentó también en LOS40 su tercer álbum, Born to reign. Era el siguiente a Big Willie Style (1997) y Willennium (1999). Supuso un considerable descenso en ventas respecto a sus antecesores, y eso que el artista pensaba que era el mejor de todos los que había grabado en solitario. Entre los 14 temas del repertorio, además de Black suits comin' (de la banda sonora de MIIB), había un dueto con su mujer Jada Pinkett-Smith en 1,000 Kisses: "Hacemos un dueto en mi disco. Es difícil porque a ella no le gusta cantar frente a la gente. Tengo un estudio en mi casa y grabó en mi estudio. Pero quiero que ella cante en público, en mis shows, juntos en el escenario".

El actor Will Smith y su mujer, la actriz Jada Pinkett, en una premiere en 1997. / Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

Otro de los temas de Born to reign es I can't stop, un corte con sabor latino en el que colaboran los Gipsy Kings a la guitarra: "Mi esposa y yo fuimos de vacaciones a México y escuché a los Gipsy Kings y me encantaron", explicaba Smith. El rapero, que manifestó que le encantaba España, confesó su deseo de grabar todo un álbum en español: "Escribo todas mis canciones. Es difícil para mí escribir en español. Pero en uno o dos años quiero escribir un álbum entero". El álbum en español nunca llegó. Su cuarto disco, y último hasta ahora, fue Lost and Found (2005).

"Todo el mundo quiere atacar al rey"

Ya para terminar, Tony Aguilar le preguntó por Eminem, con el que mantenía uno de los rifirrafes más sonados. Entre otras cosas, la letra de The Real Slim Shady decía: "Will Smith no tiene que insultar para vender discos/ Bien, yo lo hago/ Que le jodan/ Y que te jodan también a ti". ¿Por qué Eminem se metía tanto con Will Smith": "Es porque yo soy muy grande. Todo el mundo quiere atacar al perro grande. Todo el mundo quiere atacar al rey".